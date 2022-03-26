Kartal Belediyesi, Ramazan ayı öncesi ibadethaneleri temizliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kartal Belediyesi, Ramazan ayı öncesi ibadethaneleri temizliyor

26.03.2022 10:33

Kartal Belediyesi, Ramazan ayı öncesi ibadethaneleri temizliyor Kartal Belediyesi, Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber, ilçedeki tüm ibadethanelerde temizlik çalışması başlattı.

Kartal Belediyesi, Ramazan ayı öncesi ibadethaneleri temizliyor

İSTANBUL - Kartal Belediyesi, Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber, ilçedeki tüm ibadethanelerde temizlik çalışması başlattı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, temizlik çalışmalarının ilçedeki tüm cami ve cemevlerinde gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "İnsanlık olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Ramazan ayının ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için; birlik, beraberlik, bereket ve barış getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ekipler, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor

Kartal Belediyesi Ramazan ayı hazırlıklarına başladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, iftar programları çalışmaları, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ramazan ayı etkinlikleri hazırlıklarını sürdürürken, Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü, ilçedeki tüm ibadethanelerde temizlik çalışması başlattı. Devam eden çalışmalarla özellikle Ramazan ayında, vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve hijyenik bir ortamda yapması amaçlanıyor. Ekipler, tüm cami ve cemevlerinde çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

İbadethanelerin ortak kullanım alanlarında detaylı iç ve dış temizlik gerçekleştiren ekipler, bir yandan da ortak kullanım alanları ve yüzey temasının olabileceği alanların tamamı ile ibadethanelerin dışında kalan bahçe alanlarını, bankları, abdest alınan bölümleri de titizlikle dezenfekte ediyor. Cami ve cemevlerine gelen vatandaşların dokunabileceği duvarlar, merdivenler, korkuluklar, ayakkabılıklar, kapılar, tırabzanlar, dezenfektan üniteleri de temizlik ve dezenfekte işleminden payını alıyor.

Başkan Gökhan Yüksel'den 'birlik ve beraberlik' vurgusu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ramazan ayının tüm İslam alemi için birlik ve beraberlik getirmesini temenni ederek; "Kartal Belediyesi olarak, Ramazan ayı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, komşularımızın temiz ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmesi için var gücüyle çalışıyor. İnsanlık olarak, çok zor günlerden geçiyoruz. Salgın, yakın coğrafyamızda gerçekleşen savaşlar hepimizi derinden etkiliyor. Ramazan ayı birlik, bereket ve barış ayıdır. Diliyorum ki, Ramazan ayı tüm insanlığa, barış ve bereket getirecektir" ifadelerini kullandı.

Kartal Belediyesi, Ramazan ayı öncesi ibadethaneleri temizliyor
Kartal Belediyesi, Ramazan ayı öncesi ibadethaneleri temizliyor
Kartal Belediyesi, Ramazan ayı öncesi ibadethaneleri temizliyor

YORUMLAR
500
Ramazan zamlarıyla gelecek! Sebze ve meyve fiyatları uçacak Ramazan zamlarıyla gelecek! Sebze ve meyve fiyatları uçacak Son dakika haberi: MARDİN'DE AKRABA İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI Son dakika haberi: MARDİN'DE AKRABA İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Ramazan, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi, Ramazan ayı öncesi ibadethaneleri temizliyor - Son Dakika


Son Dakika
10:29 6 yıldır cinsel hayatları yoktu! Genç adam banyoda hamilelik testini bulunca, başına gelenleri anladı
10:25 Kayseri'de maden ocağında göçük yaşandı: 1 işçi yaşamını yitirdi
10:24 TRT World'un yayınladığı İstanbul'daki küçük Suriye videosu tepki çekti: Video yayından kaldırıldı
10:10 Fatih Terim'den sürpriz 'ibra' kararı: Galatasaray'ın mali genel kuruluna katılmayacak
10:06 Yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli kendisini böyle savundu: Sessizliği sağlamak için kafalarına tokat attım
10:02 Türkiye dış politikada hangi ülkeye yakın olmalı? Yüzde 52 AB diyor
09:45 Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya farklı mağlup oldu
09:24 Son dakika: Kayseri'de maden ocağında 2 işçi göçük altında kaldı
09:24 Aleyna Tilki, galaya kot pantolonla katılmasını şu sözlerle savundu: Tüm kıyafetlerden güzelim!
09:20 Ramazan zamlarıyla gelecek! Sebze ve meyve fiyatları uçacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 10:42:05. #1.11#
SON DAKİKA: Kartal Belediyesi, Ramazan ayı öncesi ibadethaneleri temizliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement