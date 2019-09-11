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Kartal'da market soygunu güvenlik kamerasında

21 dakika önce

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAKartal'da, bir markete silahlı olarak giren bir kişi, çalışana silah doğrultup etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan bir miktar parayı gasp etti.

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Kartal'da, bir markete silahlı olarak giren bir kişi, çalışana silah doğrultup etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan bir miktar parayı gasp etti. Polis, olayın ardından yaya olarak kaçan soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı. Soygun anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yakacık Samandıra Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Markete gelen eli silahlı bir kişi, içeride bir süre gezdikten sonra silah doğrulttuğu kasiyeri etkisiz hale getirip ondan kasayı açmasını istedi. Kasa açıldıktan sonra içinde bulunan bir miktar parayı gasp eden şüpheli, marketten ayrılıp yaya olarak uzaklaştı. Market çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bir görgü tanığı, 'Ben markete geliyordum. Bir kişi aşağı doğru koşa koşa gidiyordu. Ne için koşuyordu bilmiyordum, kasiyeri soymuş gitmiş. Elinde silah varmış ama ben görmedim dedi.

SOYGUN ANI KAMERADA

Soygun anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin market içinde bir süre beklediği, kasaya doğru yaklaştığı, elindeki silahı kasiyere doğrultarak kasayı açmasını istediği, kasada bulunan bir miktar parayı alarak marketten ayrıldığı, kasiyerin ise panik içinde polise haber verdiği görülüyor.

Kartal'da market soygunu güvenlik kamerasında

Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:05 Kaynak: DHA
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