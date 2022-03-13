KARTAL'DA POLİS HEM YOLDA KALAN ARAÇLARI İTELEDİ HEM DE ÇOCUKLARLA KARTOPU OYNADI - Son Dakika
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KARTAL'DA POLİS HEM YOLDA KALAN ARAÇLARI İTELEDİ HEM DE ÇOCUKLARLA KARTOPU OYNADI

13.03.2022 00:13

İSTANBUL'da akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışının ardından araçlarıyla evlerine gitmek isterken yolda kalan vatandaşlara, polis ekipleri destek oldu.

İSTANBUL'da akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışının ardından araçlarıyla evlerine gitmek isterken yolda kalan vatandaşlara, polis ekipleri destek oldu. Bir başka olaya giden polis ekipleri ise, çocuklarla kartopu oynadı. Polisin vatandaşlara destek anları ve kartopu oynaması kamera kayıtlarına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, akşam saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı ile birlikte sokaklarda görev başındaydı. Görevli polisler, yoğun kar nedeniyle yolda kalan sürücülere yardımcı oldu. Vatandaşları yalnız bırakmayan polis, bazen otomobilleri iteleyerek, bazen de otomobilin kaputuna çıkarak, sürücülere destek oldu.

İHBARA GİTTİLER ÇOCUKLARLA KARTOPU OYNADILAR

Kartal'da kavga ihbarına giden ekipler, sokaktaki çocukların kartopu süprizi ile karşılaştı. Soğanlık Mahallesi'nde yaşanan görüntüler, soğuk havada yüzleri gülümsetti.

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İstanbul, Kartal, Polis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARTAL'DA POLİS HEM YOLDA KALAN ARAÇLARI İTELEDİ HEM DE ÇOCUKLARLA KARTOPU OYNADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARTAL'DA POLİS HEM YOLDA KALAN ARAÇLARI İTELEDİ HEM DE ÇOCUKLARLA KARTOPU OYNADI - Son Dakika
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