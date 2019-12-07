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Kartal zorlu virajda

6 saat önce

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılarda hedef 3 puan. Şenol Güneş yönetiminde 4 sezon boyunca bu deplasmanda galibiyet alamayan Beşiktaş, Abdullah Avcı'yla bu seriyi kırmak istiyor.

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Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılarda hedef 3 puan. Şenol Güneş yönetiminde 4 sezon boyunca bu deplasmanda galibiyet alamayan Beşiktaş, Abdullah Avcı'yla bu seriyi kırmak istiyor.


Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta puan kaybı yaşamayan ve iyi bir hava yakalayan Beşiktaş, son 3 maçında puan alamayarak teknik direktör değişikliğine giden Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Siyah-beyazlılar, daha önce Şenol Güneş yönetiminde 4 sezon boyunca çıktığı bu deplasmanda maç kazanamadı. Kasımpaşa karşısında son 4 sezonda 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, Abdullah Avcı yönetiminde bu seriyi kırmak istiyor. 2 hafta önce Konyaspor deplasmanında kötü serisini tamamlayan ve 4 sezon sonra galip gelen Avcı'nın öğrencileri, aynı başarıyı bu kez Kasımpaşa karşısında yapmak istiyor. Siyah-beyazlı ekipte zorlu karşılaşma öncesinde Dorukhan, Douglas, Victor Ruiz, Kevin N'Koudou ve Kartal Kayra Yılmaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Teknik Direktörlük görevine, siyah-beyazlı ekibin eski kaptanı ve hocası olan Tayfur Havutçu'yu getiren Kasımpaşa'da da Beşiktaş maçı öncesinde eksik isimler dikkat çekiyor. Jorge Fernandes ve Aytaç Kara'nın cezalı olduğu lacivert-beyazlılarda, Pavelka, Khalili ve Veigneau sakat. Bu futbolcuların yanı sıra Yusuf Erdoğan ve Thiam'ın da durumları belirsiz.


Gollü maçlar dikkat çekiyor


Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile son yıllarda oynadığı karşılaşmalarda atılan goller dikkat çekiyor. Rakibiyle çıktığı son 9 maçta fileleri havalandıran Beşiktaş, bu maçların tamamında kalesinde gol gördü. Şenol Güneş'in 4 sezon başında olduğu siyah-beyazlı ekip, bu süreçte 5 deplasmanda galibiyet alamamıştı. 4 sezon boyunca Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor ve Kasımpaşa deplasmanlarında kazanamayan siyah-beyazlılar, Abdullah Avcı yönetiminde ilk engeli Konyaspor karşısında aşmıştı. Avcı'nın öğrencileri Kasımpaşa karşısında da aynı tarifeyi uygulayarak zirve yarışında yara almamak istiyor. Kasımpaşa'nın sahasında bugüne kadar oynanan 34 karşılaşmada Beşiktaş 23 kez kazanırken, 8 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Lacivert-beyazlı ekip ise toplam 3 galibiyet elde ederken, bu 3 maçı da son 4 sezonda kazandı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Ekrem Kan ve Ali Saygın Ögel yapacak. Bugün yapacağı antrenmanla Kasımpaşa hazırlıklarını tamamlayacak olan Beşiktaş, kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. - İSTANBUL

Abdullah Avcı, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:31 Kaynak: İHA
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