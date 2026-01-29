Kartepe'de ATV Turu Kavgası - Son Dakika
Kartepe'de ATV Turu Kavgası

Kartepe\'de ATV Turu Kavgası
29.01.2026 00:46
Kartepe'de ATV turu sırasında çıkan kavgada şahıslar, kadın ve çocukların yanında saldırdı.

Kocaeli'nin turizm bölgesi Kartepe'de ATV turu düzenleyen şahıslar, tartıştıkları vatandaşlara çocuk ve kadınların yanında saldırdı. Çocuklar gözyaşlarına boğulurken, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, mühürlenen Kartepe Green Park Otel'in sahasında meydana geldi. İddiaya göre ATV işletmecileri ile ATV turu için gelen vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine grupta bulunan ve rehber olduğu ileri sürülen şahıs, arkadaşlarını çağırdı. Diğer çalışanların da gelmesiyle tartışma büyüdü. ATV turu düzenleyen şahıslar 15 yaşındaki arkadaşlarının yumruk yediğini iddia ederek vatandaşlara saldırdı. Bir çocuk ise saldırıya uğrayan babası için gözyaşlarına boğuldu.

Yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

