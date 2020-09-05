Kartepe resimleri Bodrum'da - Son Dakika

Kartepe resimleri Bodrum'da

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe'nin turizm vizyonu doğrultusunda ilçe sınırlarını aşarak, Kartepeyi Kartepe dışında tanıtacak çalışmalar başlattı.

Kartepe resimleri Bodrum'da, System.String[]

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe'nin turizm vizyonu doğrultusunda ilçe sınırlarını aşarak, Kartepeyi Kartepe dışında tanıtacak çalışmalar başlattı. Kartepe'nin yaz-kış turizm zenginliğini anlatan görseller bu hafta Bodrum sokaklarını süslemeye başladı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartepe, doğa güzelliklerini ülke genelinde tanıtmaya başladı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın turizm hedefleri doğrultusunda Kartepe, yaz turizminin en iddialı ilçelerinden Bodrum turistine göz kırpıyor. Doğa sporları, gezi, huzur, lezzet, adrenalin ve eğlence temalı billboardlar Bodrum'da segileniyor.

Kartepe turizmine dair görsellerin sergilendiği Bodrum'da tatil amacıyla bulunan Kartepeliler, karşılarına bir anda çıkan Kartepe billbordlarını görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşayıp, ardından selfie çekerek bu anı ölümsüzleştirdiler. Sosyal medya hesaplarından da paylaşımda bulunan Kartepeli gençler, "Bodrum'da bile Kartepem yanımda" diyerek Bodrumdan Kartepe'ye selam yolladı.

Kartepe'nin iç turizmde başarılı bir noktada olduğunu ancak dış turizm tanıtım faaliyetlerinin de ilçemiz ve şehrimiz için önemli olduğunu vurgulayan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Görenleri hayran bırakacak güzelliklerle dolu bir ilçemiz var. Bize düşen bu güzellikleri en doğru stratejilerle sunmak, göremeyenlere, bilmeyenlere göstermek. Gelemeseler bile, Kartepe'nin adını duymayan, bilmeyen insan sayımız yok denecek kadar az. Dünyada ki pek çok turizm merkezi Kartepemizin imkan ve olanaklarına sahip değil. Ama yıllar öncesinden yaptıkları turizm pazarlama stratejileri ile halen daha dünya harikası olarak anılıyorlar. Turizm hedeflerimizi gerçekçi ve ulaşılabilir olarak belirliyoruz. Bunun gibi küçük adımlar, Kartepe'nin imaj çalışmasına önemli bir katkıdır. Doğası gereği de bu süreç sonu olmayan bir süreçtir" dedi.

Ulduağ ile aynı kulvarda olduğuklarını belirten Başkan Kocaman, "Kartepemizin hafta sonu ve günü birlik turist sayısı tatmin edici ama biz haftanın 7, yılın 365 günü benzer hareketliliğin olmasını arzu ediyoruz. Tesislerimiz kendini geliştiriyor, yeniliyor. Turizm esnafımız, işletmecilerimiz elini taşın altına koyuyor. İstişare kültürü ve ortak akıl ile turizm pastasından Kartepemizin hak ettiği kadar pay almasına talibiz. Uludağ ile aynı kulvardayız. Orayı yakalayacak potansiyale sahibiz " diye konuştu.

Kocaeli'nin en güzel ilçelerinden biri olan ve her mevsim tercih edilen Kartepe, özellikle hafta sonları İstanbul, Bursa gibi çevre şehirlerden ziyaretçi akınına uğruyor. Kartepe'de gezilecek yer ve aktivite seçeneği çok fazla. Gezmeyi, yeni yerler keşfetmeyi sevenler için birçok doğal güzelliğin bulunduğu Kartepe'de, ziyaretçilere konaklamadan, doğa sporlarına kadar sayısız etkinlik imkanı sunuluyor.

Maşukiye Kartepe'nin en çok tercih edilen aynı zamanda en çok merak edilen doğa harikası mahallelerinden biri olma özelliğini taşıyor.Doğanın tadını çıkarmak için eşsiz bir mekan arayanlar Maşukiye'yi tercih ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kartepe'ye kazandırdığı ve tüm Türkiye'den rekor sayıda ziyaretçisi olan Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda ise doğayla iç içe bir sosyal yaşam alanı sunuyor. - KOCAELİ

Mustafa Kocaman, Kartepe, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 10:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartepe resimleri Bodrum'da - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak Erdoğan, hastane açılışında istediğini yapamayan kameramanlara takıldı: Dersini iyi çalışmamışlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi'nin açılışında kurallara uymayanlara sitem etti Lüleburgaz'da 100 kilogramlık orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu Galatasaray, Manchester City ile sözleşmesi biten Aleix Garcia için harekete geçti Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, "Hepimiz özel öğretmenle büyüdük" deyince tepki çekti Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı Yanan mum ile temas eden dezenfektan kutusu patladı, talihsiz kadın alevler içinde kaldı Dini nikahlı eşi, 18 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim G.Saray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, gözlüğü yanında olmadığı için yanlış oyuncuyu ilk 11'e aldı Yunanistan'da yapılan anketten "Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılsın" sonucu çıktı Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor Eşiyle kavgasını ayıran işçilerin çalıştığı fabrikayı, akrabalarıyla bastı Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye gel çağrısını yanıtsız bırakmadı: 500 bin beğeni karşılığında
Muğlalı pazarcı hatalı basım 50 liralık banknotu 70 bin liradan satışa çıkardı Muğlalı pazarcı hatalı basım 50 liralık banknotu 70 bin liradan satışa çıkardı         
13:27
Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim         
12:57
Galatasaray, Ryan Babel ve Younes Belhanda'dan indirim talep etti Galatasaray, Ryan Babel ve Younes Belhanda'dan indirim talep etti         
12:41
"Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına bir yalanlama daha: Bu Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi         
12:27
Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi         
12:13
İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak         
11:58
Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor         
11:50
Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil         
11:46
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Yılbaşı, yılbaşı sonrası korona aşımızın piyasada olma ihtimali yüksek Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Yılbaşı, yılbaşı sonrası korona aşımızın piyasada olma ihtimali yüksek         
11:31
Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi         
11:24
Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla         
11:21
Kontağı kapalı ve çalışmayan halde bulunan araçlar bu yolda kendi kendine rampa çıkıyor Kontağı kapalı ve çalışmayan halde bulunan araçlar bu yolda kendi kendine rampa çıkıyor         
11:13
Fenerbahçe'nin istediği Eran Zahavi, İskoçya'ya attığı golle takımına beraberliği getirdi Fenerbahçe'nin istediği Eran Zahavi, İskoçya'ya attığı golle takımına beraberliği getirdi         
10:39
İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş         
10:20
Müezzin, kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü Müezzin, kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü         
10:04
Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor         
09:32
Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında         
09:28
Eski eşi ve sevgilisine şiddet uyguladığı konuşulan Metin Yıldız, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi Eski eşi ve sevgilisine şiddet uyguladığı konuşulan Metin Yıldız, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi         
09:04
Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı         
08:55
Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor         
08:35
Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz         
08:19
Kırmızı Oda dizisindeki ilahi sahnesi izleyicilerden tam not aldı Kırmızı Oda dizisindeki ilahi sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
07:27
ABD'de polis şiddeti yine kamerada! ABD'de polis şiddeti yine kamerada! "Nefes alamıyorum" demesine aldırmayıp ölümüne neden oldular         
00:21
7 yıl önceki davadan ceza alan AK Partili Belediye Başkanı Aydın tutuklandı 7 yıl önceki davadan ceza alan AK Partili Belediye Başkanı Aydın tutuklandı         
00:05
Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi         
23:10
Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı         
22:03
Akraba iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 2 ölü, 4 yaralı Akraba iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 2 ölü, 4 yaralı         
20:23
5 kuruşsuz 4 ülke, 95 şehir gezen genç kızın hedefinde dünya turu var 5 kuruşsuz 4 ülke, 95 şehir gezen genç kızın hedefinde dünya turu var         
18:39
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı         
17:27
Eylül bebeğin vücuduna çamaşır suyu enjekte eden cani anne, suçunu mektupta itiraf etti Eylül bebeğin vücuduna çamaşır suyu enjekte eden cani anne, suçunu mektupta itiraf etti         
16:50
Ötanazi talebi reddedilen hasta, kendi fişini çekip sosyal medyadan yayınlayacak Ötanazi talebi reddedilen hasta, kendi fişini çekip sosyal medyadan yayınlayacak         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2020 17:01:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartepe resimleri Bodrum'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei