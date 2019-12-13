Kaş'ta kırsal mahallelerde yol çalışmaları - Son Dakika
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Kaş'ta kırsal mahallelerde yol çalışmaları

6 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesindeki kırsal mahallelerde yol çalışmaları sürüyor.

Kaş'ta kırsal mahallelerde yol çalışmaları, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesindeki kırsal mahallelerde yol çalışmaları sürüyor.


Kaş Belediyesi, kırsal mahalle yollarında düzenleme, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Dereköy Mahallesi'nde yol düzenleme, bakım ve onarım çalışmaları yaptı. Çalışmalarda 2 kamyon, kepçe, paletli kepçe, grayder ve silindir ile 7 personel yer aldı.


Öte yandan, Dereköy ile Pınarbaşı Mahallesi'ni birbirine bağlayan yol Kaş Belediyesi tarafından yapılıyor. Kaş Belediyesi 5 kilometre uzunluğundaki ana yolun yapımına başladı. Dereköy'ün Kayabaşı ve Küçükdere mevkisinde toplamda 15 kilometre yol çalışması da yapılacak. Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Akbudak, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldı. - ANTALYA

Fen İşleri Müdürlüğü, Kaş Belediyesi, Dereköy, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:58 Kaynak: İHA
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