Kasalar dolusu palamutla döndüler - Son Dakika

Kasalar dolusu palamutla döndüler

08.10.2020 21:14

Palamut bereketi balıkçıların yüzünü güldürdü Kasalar dolusu palamutla döndüler Bartın'ın Tarlaağzı Balıkçı Barınağından denize açılan balıkçı teknelerinin bir haftalık aranın ardından ağları yeniden palamutla doldu.

Palamut bereketi balıkçıların yüzünü güldürdü

Kasalar dolusu palamutla döndüler

BARTIN - Bartın'ın Tarlaağzı Balıkçı Barınağından denize açılan balıkçı teknelerinin bir haftalık aranın ardından ağları yeniden palamutla doldu.

Bartın'da Tarlaağzı Balıkçı Barınağından Karadeniz'e açılan balıkçıların yüzü ağlarının palamutla dolmasıyla birlikte güldü. Onur Semih Kardeşler isimli tekne ile sabahın erken saatlerinde Karadeniz'e açılan balıkçılar gece saatlerinde ağlarına takılan palamutlarla birlikte limana döndüler.

Yaklaşık 500 kasa palamutla limana dönen balıkçılar büyük bir mutluluk yaşarken bir haftadır palamut avlayamadıklarını ve bugün gerçekleşen avın oldukça bereketli olduğunu söylediler.

400-500 kasanın üstünde balık aldık

Denizden 500 kasa palamutla dönen teknenin kaptanı Ahmet Uzunay yaptığı açıklamada, "Tayfalarımızla birlikte Eylül'ün 13'ünden beri denizdeyiz. Her gün saat 05: 00'te çıkıyoruz 24 saat denizden gelmek yok balığı tutmadan. Av sezonu bu şekilde devam etmekte. Allah bereket versin bu akşam iyi bir balığa denk geldik. 400-500 kasanın üstünde balık aldık. Sezonumuz iyi şu anda. Tüm balıkçılara da sezon hayırlı uğurlu olsun." Dedi.

Cenabı Allah verdi

Balıkçılardan Şaban Uzunay ise aynı gün içinde ikinci kez denize açıldıklarında bol balık avladıklarını ifade ederek, "Sabah gittik az bir şey aldık. Tekrar geldik bir daha gidelim diye. O arada cenabı Allah verdi bize. Tuttuk getirdik buraya." Diye konuştu.

Kasalar dolusu palamutla döndüler
Kasalar dolusu palamutla döndüler
Kasalar dolusu palamutla döndüler
Kasalar dolusu palamutla döndüler

Karadeniz, Bartın, Balık, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kasalar dolusu palamutla döndüler - Son Dakika

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