Son Dakika Haberleri: Kasapoğlu: "Amacımız, Gençlerimizi Yarınlara Daha Donanımlı Yetiştirmek"

Kasapoğlu: "Amacımız, Gençlerimizi Yarınlara Daha Donanımlı Yetiştirmek"

5 dakika önce

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Bakan Kasapoğlu'na hediye takdimi ÇORUM - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
Bakan Kasapoğlu'na hediye takdimi ÇORUM - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kasapoğlu, bir süre önce il başkanlığına atanan Yusuf Ahlatçı'yı tebrik ederek, görevinde başarı diledi.

Toplantı salonunda partililerle bir araya gelen Kasapoğlu, bakanlığın Çorum'daki yatırımlarını anlattı.

Bugüne kadar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Çorum'un gençleri için eğitim ve spor alanı başta olmak üzere çok ciddi tesisler inşa etme imkanı bulduklarını belirten Kasapoğlu, "Amacımız, gençlerimizi yarınlara daha donanımlı yetiştirmek. Bunun için her türlü imkanı seferber ettik." şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, esnaf ziyaretinde de bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti. Bir leblebici dükkanına giren Kasapoğlu, beyaz önlük giyerek, vatandaşlara makinede kavrulan sıcak leblebiden sundu.

Kasapoğlu, iş adamı İsmet Şamlı'nın Ulucami'de kılınan cenaze namazına da katıldı.

Kasapoğlu'na ziyaretlerinde, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:05 Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, AK Parti, Çorum, Politika
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