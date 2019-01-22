Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Gözler Ziraat Türkiye Kupası'na Çevrildi

Kasımpaşa'da Gözler Ziraat Türkiye Kupası'na Çevrildi

56 dakika önce

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 24 Aralık Perşembe günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Kasımpaşa'da Gözler Ziraat Türkiye Kupası'na Çevrildi, System.String[]
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 24 Aralık Perşembe günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilerek sezonun ikinci yarısına istediği başlangıcı yapamayan Kasımpaşa, gözünü kupaya çevirdi.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz'daki tesislerde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ayak tenisi çalışmasının ardından dar alanda minyatür kale maçların yapıldığı belirtildi.

Kupa mücadelesinde forma giyen futbolcuların ise yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.

Filistin asıllı İsveçli oyuncu Abdul Rahman Khalili'nin özel program dahilinde takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:45 Kaynak: AA

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