Kasımpaşa'da Gözler Ziraat Türkiye Kupası'na Çevrildi
56 dakika önce
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 24 Aralık Perşembe günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.
Kasımpaşa
, Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turunda 24 Aralık
Perşembe günü sahasında Aytemiz Alanyaspor
ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor
'a 1-0 yenilerek sezonun ikinci yarısına istediği başlangıcı yapamayan Kasımpaşa, gözünü kupaya çevirdi.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz'daki tesislerde teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ayak tenisi çalışmasının ardından dar alanda minyatür kale maçların yapıldığı belirtildi.
Kupa mücadelesinde forma giyen futbolcuların ise yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi. Filistin
asıllı İsveçli oyuncu Abdul Rahman Khalili'nin özel program dahilinde takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:45 Kaynak: AA
Beşiktaş, Kasımpaşalı Yıldız Trezeguet İçin Harekete Geçti
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İdmanda Belhanda'ya Kızdı
Türkiye Kupasında Yarın Oynanacak Maçların Hakemleri Belli Oldu
Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın Gündemindeki Demba Ba'yı Transfer Etti