Kasımpaşa, Süper Lig'in 40. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak

Kasımpaşa, Süper Lig'in 40. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde 5 maçlık galibiyet özlemine, 39. haftada Aytemiz Alanyaspor'u yenerek son veren Kasımpaşa, Erzurumspor'u mağlup ederek küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Lacivert-beyazlı takım, ligde çıktığı 37 müsabakada 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 40 puan yazdıran Kasımpaşa, haftaya 16. sırada girdi.

Süper Lig'de oynadığı 38 müsabakanın 9'unu kazanan, 10'unda berabere kalan ve 19'unu kaybeden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 37 puanla 19. basamakta yer alıyor. Bu maçı Kasımpaşa'nın kazanması, Hes Kablo Kayserispor ya da MKE Ankaragücü'nün de 3 puan alması halinde Erzurumspor'un küme düşmesi kesinleşecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2-1 kazanmıştı.

Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Aytaç Kara'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Yusuf Erdoğan, Armin Hodzic, Julian Jeanvier ve Fode Koita karşılaşmada forma giyemeyecek.