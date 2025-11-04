Mantar toplamak için evden çıkan anne ve oğlu sırra kadem bastı - Son Dakika
Mantar toplamak için evden çıkan anne ve oğlu sırra kadem bastı

Mantar toplamak için evden çıkan anne ve oğlu sırra kadem bastı
04.11.2025 09:41
Kastamonu'da mantar toplamak üzere evden çıkan anne ve 5 yaşındaki oğlu sırra kadem bastı. Gece boyunca Kocaçam köyü civarında devam eden arama çalışmalarına ailenin yakınları ve ekipler de destek verdi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evden çıkan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando birlikleri bölgeye sevk edildi.

MANTAR TOPLAMAK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞLAR

Yapılan çalışmada anne ve oğlunun en son akşam saatlerinde Kocaçam köyü civarında görüldüğü tespit edildi. Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'nın mantar toplamak için evinden ayrıldığı ihtimali üzerinde duran ekipler, bölgede arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KÖYLÜLER DE ÇALIŞMALARA KATILDI

Gece boyunca devam eden çalışmalara ailenin yakınları ve köylüler de destek verdi. Dron ve köpeklerle yapılan çalışmalarda şu ana kadar anne ve oğluna ait bir ize rastlanılamadı.

"DAĞI TAŞI ARIYORUZ"

Arama çalışmalarına katılan Muharrem Tavukoğlu, "Bütün arkadaşlarımızla, gençlerimizle birlikte en son görüldüğü alana geldik, arama çalışmalarımızı gece boyunca sürdürüyoruz. Dağ taşı arıyoruz. Saat şu an 02.00 oldu. Aramaya devam ediyoruz, inşallah sağ salim bulunuz. En son anne ve oğlu Kocaçam köyünde görülmüş. Birkaç yerde daha gördüklerini söyleyenler var ama henüz bir ize daha rastlayamadık. Bulmaya çalışıyoruz, eğer bulamazsak yarın arama çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Kastamonu Bozkurt, kastamonu, Bozkurt

