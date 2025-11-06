Kastamonu'da Kaybolan Anne ve Oğul İçin Yeni Görüntüler - Son Dakika
Kastamonu'da Kaybolan Anne ve Oğul İçin Yeni Görüntüler

Kastamonu'da Kaybolan Anne ve Oğul İçin Yeni Görüntüler
06.11.2025 11:37
Bozkurt ilçesinde kaybolan Huriye ve 5 yaşındaki oğlu Osman'ın yeni güvenlik kamera görüntüleri bulundu.

Kastamonu'da Merkez Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden pazar günü ayrılan ve bir daha kendilerine ulaşılamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı arama çalışmaları 5'inci günde devam ediyor. Anne ve oğlunun yürüdüklerine ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Arama çalışmaları sürerken kayıp anne ve oğlunun yeni bir görüntüsü daha ortaya çıktı

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Arama çalışmalarının hem karadan hem havadan sürdüğü bölgede anne ile oğluna ait yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde 2 Kasım Pazar günü saat 13.49'da anne ile oğlunun Şen Mahalle yolunda yürüdükleri görülüyor.

Öte yandan, son görüldükleri Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde ve civarında ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

kastamonu, Bozkurt

