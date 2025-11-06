Kastamonu\'da Kaybolan Anne ve Oğul İçin Yeni Görüntüler

Kastamonu'da Merkez Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden pazar günü ayrılan ve bir daha kendilerine ulaşılamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı arama çalışmaları 5'inci günde devam ediyor. Anne ve oğlunun yürüdüklerine ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Arama çalışmalarının hem karadan hem havadan sürdüğü bölgede anne ile oğluna ait yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde 2 Kasım Pazar günü saat 13.49'da anne ile oğlunun Şen Mahalle yolunda yürüdükleri görülüyor.

Öte yandan, son görüldükleri Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde ve civarında ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.