Son Dakika Haberleri: Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünleri Karabük'te tanıtıldı
Son Dakika Ekonomi Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünleri Karabük'te tanıtıldı - Son Dakika Ekonomi

Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünleri Karabük'te tanıtıldı

6 saat önce

Karabük'te düzenlenen çalıştaya katılan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, kentin coğrafi işaretli ürünlerini tanıttı.

Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünleri Karabük'te tanıtıldı, System.String[]

Karabük'te düzenlenen çalıştaya katılan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, kentin coğrafi işaretli ürünlerini tanıttı.


Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) ile Geleneksel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Derneği (GÜCİSDER) tarafından Safranbolu'da "Coğrafi İşaretli Ürünlerin Batı Karadeniz Buluşması" çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu da katıldı. Bir otelde düzenlenen çalıştayda KASTSO Başkanlığı tarafından coğrafi işaretli ürünlerin bulunduğu stant açıldı. Çok sayıda davetlinin ziyaret ettiği stantta Kastamonu'nun coğrafi işaret almış ürünleri hem tanıtıldı hem de standı ziyaret edenlere ikram edildi.


Standı ziyaret eden davetlilere ürünler hakkında bilgi veren KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, "İlimizde özellikle beyaz altın olarak bilinen coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı, siyez buğdayı, üryani eriği gibi önemli değerlerimiz bulunmakta. Bununla birlikte 204 adet ile Batı Karadeniz'in en fazla endemik bitki türünü barındırmaktayız. Bu nedenle ilimiz için coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak çok önemlidir. Şu ana kadar 11 ürünümüze coğrafi işaret alınmış, yaklaşık 15 ürünümüz için de gerekli yerlere müracaatlar yapılmıştır. Bizler yöresel ürünlerimizi tüm dünyaya tanıtmak ve üreticimizin el emeği göz nuru ile ürettiği bu ürünleri kıymetlendirmek istemekte ve bu yönde daha çok çalışma azmi içerisindeyiz" dedi.


Çalıştaya önceki Dönem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı şuan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Daire Başkanı Hakan Kızıltepe, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Belediye Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları, Genel Sekreterler ve ilgili Kastamonu, Zonguldak, Bolu ve Bartın'dan davetliler katıldı. - KASTAMONU

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İSPARK değnekçileri yeniden ortaya çıktı
Bangladeş, fiyatı 2 ayda 8 kat artınca Türkiye dahil 4 ülkeden soğan ithal etmeye başladı Almanya'da bir kadın, oyun konsollarının olduğu bölümde idrarını yaptı Beyazıt Öztürk'ten kendisine "Dünkü çocuksun" diyen Acun Ilıcalı'ya cevap: Benimle röportaj yaptığın günleri unuttun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 19:28:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünleri Karabük'te tanıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]