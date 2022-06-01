Katar Başbakanı, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu heyetiyle Filistin'deki gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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Katar Başbakanı, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu heyetiyle Filistin'deki gelişmeleri görüştü

01.06.2022 00:44
Katar Başbakanı, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu heyetiyle Filistin'deki gelişmeleri görüştü

Katar Başbakanı Şeyh Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu heyetiyle Filistin davasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Katar Başbakanı Şeyh Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu heyetiyle Filistin davasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Katar resmi haber ajansında yer alan habere göre Başbakan Al Sani, pazar gününden beri Katar'da temaslarda bulunan ve başkanlığını Yemenli Milletvekili Hamid el-Ahmar'ın yaptığı Parlamenterler Arası Kudüs Platformu heyetini kabul etti.

Aralarında Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın da bulunduğu heyet, görüşmede, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Filistin halkı için gösterdiği çaba ve daimi desteğinden dolayı takdir ve teşekkürlerini iletti.

Başbakan Al Sani ile Platform heyeti, Filistin davasındaki gelişmeleri ele aldı.

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu heyeti, 30 Mayıs Pazartesi günü, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdullah el-Ghanim ile yaptığı görüşmede de, Şura Meclisi ile Platform arasında koordinenin güçlendirilmesine ilişkin konuları ele almıştı.

Filistin'i destekleyen parlamenterlerin girişimiyle 2015 yılında kurulan Platformun, tüm dünya parlamentolarından 1500 üyesi bulunuyor.

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Kaynak: AA

Şeyh Halid, Filistin, Katar, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar Başbakanı, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu heyetiyle Filistin'deki gelişmeleri görüştü - Son Dakika


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