Katar Rusya-Ukrayna krizinde barışçıl çözüme katkı vermeye hazır - Son Dakika
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Katar Rusya-Ukrayna krizinde barışçıl çözüme katkı vermeye hazır

21.09.2022 16:14
Katar Rusya-Ukrayna krizinde barışçıl çözüme katkı vermeye hazır

Katar Dışişleri Bakanı Danışmanı ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Rusya-Ukrayna krizine barışçıl çözüm için her türlü bölgesel ve uluslararası çabalara katkıda bulunmaya hazır olduklarını söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Danışmanı ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Rusya- Ukrayna krizine barışçıl çözüm için her türlü bölgesel ve uluslararası çabalara katkıda bulunmaya hazır olduklarını söyledi.

Sözcü Ensari, Doha yönetiminin bölgesel ve uluslararası gelişmeler karşısındaki tutum ve rolüne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Ukrayna krizine barışçıl çözüm bulunmasına katkı verme hazır olduğumuzu yineliyoruz." diyen Ensari, Katar'ın bu konuda başından beri tutumunun net olduğunu vurguladı.

Ensari, "Pozisyonumuz uluslararası barış ve güvenliğin pekiştirilmesi ilkesine dayanıyor. Dış politikamızın temeli de bu. İlkelerimiz, uluslararası çekişmelere barışçıl yollarla çözüm bulmanın yanı sıra halkların kendi kaderlerini belirleme hakkını destekleme ve başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmemedir." diye konuştu.

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin 77. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna hitabında Rusya-Ukrayna krizine ilişkin çok önemli bir noktaya dikkati çektiğini dile getiren Ensari, krizin sürmesi halinde bundan hem Avrupa Birliği ülkeleri hem Rusya hem de dünya ekonomisinin etkileneceğini söyledi.

Söz konusu krizin dünyada gıda güvenliğini ve enerji tedarikini nasıl etkilediğini gördüklerini belirten Ensari, Emir Al Sani'nin konuşmasındaki mesajın "birlik olunması halinde bölünmelere neden olan krizlerin üstesinden gelinebileceğini" içerdiğini ifade etti.

Al Sani'nin, uluslararası politikanın insancıl olmak yerine çıkara dayalı işlediğine de değindiğini hatırlatan Ensari, "Bunu krizlere uluslararası tepkilerde açıkça görebiliyoruz. Filistin ve Suriye'de yaşananlar, çıkar çatışmaları ve çifte standardın gerçek örneğidir. Uluslararası toplum, mazlum halklara adalet getirecek çözümleri dayatmada aciz kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

BM'nin rolünün etkinleştirilmesi ve uluslararası ilişkilerde hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Dünyamız, uluslararası ilişkilerde adalet ve rasyonel ilkelere bağlılığa en muhtaç olduğu dönemden geçiyor." ifadelerini kullandı.

"Filistin davası, BM'nin kurulduğu günden beri kanayan bir yaradır"

Ensari, Katar'ın kardeş Filistin halkını ve meşru haklarını destekleme yönündeki değişmez duruşunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Filistin davası, BM'nin kurulduğu günden beri kanayan bir yaradır. Filistin, uluslararası toplumun inatçı işgalciye adil bir çözüm dayatma iradesini göstermekten aciz olduğunun örneği olduğu gibi dünyadaki insan haklarıyla ilgili çifte standardın kara yüzüdür."

İran'ın nükleer programına ilişkin müzakereler

Katar'ın bölge ülkelerindeki güven, istikrar ve kalkınmaları desteklediğini dile getiren Ensari, bu bağlamda Doha yönetiminin İran'ın nükleer programıyla ilgili adil bir anlaşma sağlanmasının kaçınılmazlığı yönündeki kanaatini ifade etti.

Bölgesel ve uluslararası istikrarı Katar'ın güven ve istikrarının bir parçası olarak gördüklerini belirten Ensari, krizlerin ise coğrafi olarak ne kadar uzak olursa olsun tüm dünyayı olumsuz etkilediğinin altını çizdi.

Ensari, dolayısıyla Katar olarak her zaman bölgesel ve uluslararası çekişmelere barışçıl yollarla çözüm bulmaya yönelik çabaları desteklediklerini yineledi.

Katar Emiri'nin BM Genel Kurulundaki konuşmasında "ülkesinin barışın inşasında ve enerjide uluslararası güvenilir bir ortak olduğu" yönündeki sözlerini hatırlatan Ensari, "Emir Al Sani, Katar'ın on yıllardan beri sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) yaptığı yatırımlar sayesinde dünyada enerji tedarikine ilişkin krizi hafifletmeye katkı sunacak kuzeydoğu gaz sahasını geliştirme projesini başlatabildiğine işaret etti." dedi.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar Rusya-Ukrayna krizinde barışçıl çözüme katkı vermeye hazır - Son Dakika

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