Katar ile İran arasındaki Siyasi İstişare Komitesinin ilk toplantısı yapıldı - Son Dakika

Katar ile İran arasındaki Siyasi İstişare Komitesinin ilk toplantısı İran'ın başkenti Tahran'da düzenlendi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, toplantıda Katar tarafına Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ahmed bin Hassan el-Hammadi, İran tarafına ise Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri başkanlık etti.

Toplantıda iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, bunları destekleme ve geliştirme yollarının yanı sıra ortak öneme sahip konular ele alındı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Katar Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Hammadi ile iki ülke arasındaki ikili iş birliği ilişkilerini görüştü.