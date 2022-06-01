Katar, Ukrayna-Rusya krizine yönelik çözüm çabalarına desteklerini yineledi - Son Dakika
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Katar, Ukrayna-Rusya krizine yönelik çözüm çabalarına desteklerini yineledi

01.06.2022 22:15
Katar, Ukrayna-Rusya krizine yönelik çözüm çabalarına desteklerini yineledi

Katar, Rusya ile Ukrayna krizine ilişkin her türlü bölgesel ve uluslararası çabalara katkıda bulunmaya hazır olduğunu tekrarladı.

Katar, Rusya ile Ukrayna krizine ilişkin her türlü bölgesel ve uluslararası çabalara katkıda bulunmaya hazır olduğunu tekrarladı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) bakanlar düzeyindeki toplantısı çerçevesinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre ikili görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkileri ilerletme olanaklarının yanı sıra uluslararası ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki kriz ve bunun küresel gıda güvenliğine etkilerinin de konuşulduğu görüşmede, Katarlı Bakan Al Sani ülkesinin Ukrayna ile Rusya krizinin çözümü için her türlü bölgesel ve uluslararası çabalara katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Çatışma bölgelerinde sivillerin güvenliğine verilen önemin altını çizen Al Sani, ülkesinin uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl araçlarla çözülmesi de dahil Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ve uluslararası hukuka bağlılığını vurguladı.

Öte yandan KİK dışişleri bakanlarının oluşturduğu konsey, Riyad'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir toplantı yaptı.

KİK Dışişleri Bakanları Konseyi ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in danışmanı Andrey Yermak ve Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile çevirim içi bir toplantı gerçekleştirdi.

KİK'ten yapılan açıklamada da Körfez İşbirliği Konseyi'nin Rusya-Ukrayna krizine ilişkin tutumunun uluslararası hukuka dayalı olduğu ifade edildi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki krizi çözecek her türlü çaba ve ateşkesin desteklendiği vurgulanan açıklamada, siyasi çözüm ve diyalog dilinin öne çıkması çağrısında bulunuldu.

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Kaynak: AA

Körfez İşbirliği Konseyi, Ukrayna, Rusya, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar, Ukrayna-Rusya krizine yönelik çözüm çabalarına desteklerini yineledi - Son Dakika


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