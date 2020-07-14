Katar, Uluslararası Adalet Divanı'nın hava yolu blokajı davasındaki kararından memnun - Son Dakika

Katar, Uluslararası Adalet Divanı'nın hava yolu blokajı davasındaki kararından memnun

Katar, Birleşmiş Milletler'in (BM) yargı organı Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) 2017 ve 2018'de ülkeye uygulanan hava yolu blokajına ilişkin davada Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) "yargı yetkisi" itirazlarını oy birliğiyle reddeden kararını...

Katar, Birleşmiş Milletler'in (BM) yargı organı Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) 2017 ve 2018'de ülkeye uygulanan hava yolu blokajına ilişkin davada Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) "yargı yetkisi" itirazlarını oy birliğiyle reddeden kararını memnuniyetle karşıladı.

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Katar İletişim Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ülkeye uygulanan hava yolu blokajının hukuksuz olduğuna hükmeden Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kararını UAD'a taşıyan Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve BAE'nin "yargı yetkisi" itirazlarının UAD tarafından reddedilmesinin Katar'ın lehine olduğu belirtildi.

UAD'ın kararına dayanarak ICAO'nun Katar'ın şikayeti üzerine uyuşmazlığın çözümü işlemlerini sürdürmesinin kararlaştırıldığı ifade edilen açıklamada, UAD'ın söz konusu kararının Katar'ın duruşunun tutarlılığını tescilleyen bir dizi uluslararası kararın sonuncusu olduğu kaydedildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen, Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf Ahmed es-Suleyti, "Ablukacı ülkeleri, sivil havacılıkla ilgili uluslararası sözleşmeleri ihlal etmelerinden dolayı uluslararası adalet ve hesap verme terazisine koyma kararını memnuniyetle karşılıyoruz. ICAO'nun bu uygulamaları (abluka ve uçuşların yasaklanmasını) yasa dışı kabul edeceğinden eminiz." ifadelerini kullandı.

"Karar, Katar için büyük bir zafer ablukacı ülkelere ise bir tokat oldu"

Katar Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi Direktörü Ahmed bin Said el-Rumeyhi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "UAD'ın kararı, Katar için büyük bir zafer ablukacı ülkelere ise bir tokat oldu." dedi.

Rumeyhi, "Karar, ablukacı ülkelerin uluslararası kanunları küçük görmelerine karşı bizim tutumumuzdaki tutarlılığı yansıtıyor." diye konuştu.

"Katar, UAD önünde ablukacı ülkelere karşı tarihi bir zafer elde etti"

Katar Sivil Havacılık Genel Heyeti Başkanı Abdullah es-Sebi de sosyal medyadaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Katar, UAD önünde ablukacı ülkelere karşı tarihi bir zafer elde etti. Lehimize olan bu karar ile Katar'ın şikayetiyle ilgili işlemleri ICAO'da sürdüreceğiz ve Allah'ın izniyle bu ülkelerin uluslararası sözleşmeleri nasıl ihlal ettiğini bir kez daha tüm dünyaya kanıtlayacağız."

Öte yandan Suudi Arabistan'ın Amsterdam Büyükelçisi Abdulaziz bin Abdullah ve Bahreyn'in Amsterdam Büyükelçisi Fevvaz bin Muhammed Al Halife, karara ilişkin birer açıklama yaptı.

İki büyükelçi de açıklamalarında karara saygı duyduklarını belirtirken, söz konusu kararın ICAO'nun yargı yetkisini doğruladığını ancak anlaşmazlığın konusu veya şikayetin esasları hakkında hiçbir etkisi bulunmadığını savundu.

UAD, Katar'a karşı 2017 ve 2018 yıllarında uygulanan hava yolu blokajına ilişkin davada Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve BAE'nin "yargı yetkisi" itirazlarını ICAO Konseyi kararının adil bir muhakemeyle verildiği gerekçesiyle oy birliğiyle reddettiğini bildirmişti.

Ne olmuştu?

Katar; Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Katar; Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'a karşı 21 Aralık 2017, 3 Ocak, 14 ve 25 Şubat ile 4 Mart 2018 tarihlerinde hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle ICAO'ya başvuruda bulunmuştu. Doha yönetimi, Bahreyn'i de iki kez hava sahası ihlali yaptığı gerekçesiyle BM'ye şikayet etmişti.

Buna karşın BAE de Katar'ın şu ana kadar 5 yolcu uçağını taciz ettiğini ileri sürmüştü.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 23:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar, Uluslararası Adalet Divanı'nın hava yolu blokajı davasındaki kararından memnun - Son Dakika
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