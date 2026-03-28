Katar'dan İran'a zeytin dalı: İran binlerce yıldır burada, kimse bir yere gitmeyecek
Katar'dan İran'a zeytin dalı: İran binlerce yıldır burada, kimse bir yere gitmeyecek

28.03.2026 14:14
ABD-İsrail ile İran arasında süregelen savaşta İran'ın füzeyle hedef aldığı Katar'ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el Ensari'den zeytin dalı geldi. Ensari, "İran binlerce yıldır burada. Kimse bir yere gitmeyecek. Hiçbir halk veya ülke, herhangi bir siyasi aktörün isteğiyle silinemez. Yan yana yaşayacağız ve bunun yollarını bulmalıyız" dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el Ensari basın toplantısında, ABD- İsrail ile İran arasında 29 gündür devam eden savaşa ilişkin konuştu. Ensari, savaşın ancak diplomatik yollarla sona erebileceğini vurgulayarak tarafların müzakere masasına dönmesini en doğru seçenek olarak değerlendirdi.

"İRAN BİNLERCE YILDIR BURADA, BİR YERE GİTMEYECEK"

Ensari, Katar’ın mevcut kriz karşısındaki tutumunu açık şekilde ortaya koydu. Ensari, İran ile ABD arasında doğrudan bir arabuluculuk yürütmediklerini belirtti ve Doha’nın önceliğinin kendi egemenliği ile güvenliğini korumak olduğunu söyledi.

Ensari, “İran binlerce yıldır burada. Kimse bir yere gitmeyecek. Tamamen yok etme bir seçenek değil. Hiçbir halk veya ülke, herhangi bir siyasi aktörün isteğiyle varoluştan silinemez. Yan yana yaşayacağız ve bunun yollarını bulmalıyız” ifadelerini kullandı. Mevcut sürecin zorluğuna dikkat çeken Ensari, “Çok zor bir dönemden geçiyoruz ama bir çıkış yolu bulacağız” dedi.

İRAN İLE TEK TEMAS ÜST DÜZEY GÖRÜŞME

Katar’ın İran ile temaslarına da değinen Ensari, tek resmi temasın Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında gerçekleştiğini açıkladı.

KÖRFEZ İÇİN ORTAK GÜVENLİK ÇAĞRISI

Ensari, bölgedeki gerilim sonrası Körfez ülkelerinin ortak güvenlik mimarisini yeniden değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Mevcut savunma ortaklıklarının savaş sürecinde etkinliğini gösterdiğini belirten Ensari, bölge ülkeleri arasında koordinasyonun sürmesi gerektiğini vurguladı.

Körfez İşbirliği Konseyi’nin daha önce Katar’a yönelik saldırı sonrası savunma tedbirleri aldığını hatırlatan Ensari, bu iş birliğinin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Katar Savunma Bakanlığı, Orta Doğu'da süregelen savaşta İran tarafından ülkeye iki balistik füze fırlatıldığını duyurmuştu. Açıklamada, füzelerden birinin hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildiği, diğerinin ise El-Udeyd Hava Üssü'ne isabet ettiği, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirilmişti. 

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el Ensari "kırmızı çizgilerin çoktan aşıldığını" belirtmişti. Ülkesinin hazırlıklı olduğunu söyleyen Ensari, "Katar, kendisine saldırmaya ya da zarar vermeye çalışan herhangi bir unsuru durdurabilecek kapasiteye sahiptir" demişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

