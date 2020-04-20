KATILIMCILARIN KORONAVİRÜS NEDENİYLE İSTANBUL'A GELEMEDİĞİ KONFERANS ONLİNE YAPILDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel KATILIMCILARIN KORONAVİRÜS NEDENİYLE İSTANBUL'A GELEMEDİĞİ KONFERANS ONLİNE YAPILDI - Son Dakika

KATILIMCILARIN KORONAVİRÜS NEDENİYLE İSTANBUL'A GELEMEDİĞİ KONFERANS ONLİNE YAPILDI

6 saat önce

İSTANBUL Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılacak olan "II. Uluslararası Küresel Rekabet ve Yenilik Yönetimi konferansı'na akademisyenler, koronavirüs nedeniyle gelemeyince, etkinlik internet bağlantısı üzerinden online yapıldı.

KATILIMCILARIN KORONAVİRÜS NEDENİYLE İSTANBUL'A GELEMEDİĞİ KONFERANS ONLİNE YAPILDI, System.String[]
İSTANBUL Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılacak olan "II. Uluslararası Küresel Rekabet ve Yenilik Yönetimi konferansı'na akademisyenler, koronavirüs nedeniyle gelemeyince,  etkinlik internet bağlantısı üzerinden online yapıldı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halim Kazan, " Türkiye'de belki de ilk defa online konferansı İstanbul Üniversitesi olarak gerçekleştirdiğimiz için mutluyum" dedi.

5 ÜNİVERSİTE İLE ONLİNE BAĞLANTI

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, akademik dünyayı da etkilemeye devam ediyor. Bu yıl 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan konferansa, salgın nedeniyle gelemeyen akademisyenlerle online bağlantı yapılarak konferansı gerçekleştirildi. Yurtdışından 5 üniversite ile kurulan internet bağlantısı ile oluşturulan çoklu ekran sistemi ile konferansa katılan akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler bildirilerini İngilizce sundular.

Konferansın açılış konuşmasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halim Kazan yaptı. Para, mülk, zenginlik, süper güç ve teknolojinin bu tür salgınlar karşısında çaresiz kaldığını söyleyen Kazan, "Benim düşünceme göre bunun sebebi, gelişmiş devletler ve toplumlar insanların bir hiç olduğunu, sadece paranın ve zenginliğin önemli olduğunu düşünmeleridir. Küresel rekabet sağlık, huzur ve barış için insanlık adına yapılmalıdır" dedi.

SİLAHLANMA VURGUSU

Prof. Dr. Kazan, "Dünyada küresel çapta silahlanmaya yapılan yatırımların önüne geçilmeli, silahlanmaya yapılan yatırımların yerine, sağlığa, eğitime ve insanları mutlu edecek alanlara yatırımların yapılması, hem dünyamızı güvenli hem de insanları mutlu yapacaktır. Silahlanmaya yapılan yatırımlar anlamsız hale gelmiştir" diye konuştu.

'BİLİMSEL ARAŞTIRMALARI PANDEMİ NEDENİYLE ERETLEMEDİK'

Prof. Dr. Kazan, yaptığı açıklamada da, bu konferansı yurt dışından 5 üniversite ile online olarak gerçekleştirdiklerini belirterek, "Konferansa çok sayıda yerli ve yabancı bilim adamı ve araştırmacı katıldı. Bilimsel araştırmaları pandemi nedeniyle ertelemedik. Türkiye'de belki de ilk defa online konferansı İstanbul Üniversitesi olarak gerçekleştirdiğimiz için mutluyum" dedi.

REKTÖR AK'IN MESAJI

İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak da konferansın açılış törenine videolu mesaj ile katıldı. İstanbul Üniversitesi olarak her yıl çok sayıda konferans düzenlediklerini söyleyen Rektör Ak, "Bu yıl Covid-19 pandemi önlemleri kapsamında maalesef sizleri iki kıtanın buluştuğu dünya kendi İstanbul'da ağırlayamıyoruz. Dileğimiz en kısa süre içerisinde tüm dünyanın salgın tehlikesini atlatması, yine özgür bir şekilde bilimsel toplantıların yapılabilmesidir. Sizi önümüzdeki yıllarda benzer etkinliklerde ağırlamaktan mutlu olacağız" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

-----------------

-Kazan'ın konuşması

-Telekonferanstan detaylar

-Ak'ın konuşması

-Genel ve detaylar


- İstanbul
İstanbul Üniversitesi, Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 02:07 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan, "Başbakan olduğum günden beri hayalimdi" dediği Başakşehir Şehir Hastanesi'ni hayata geçirdi
Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı Konyaaltı Sahili'nde atlı devriye Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu? Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Koronavirüs 27 güne kadar vücutta kalabilir Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşı ziyaret eden annesi ve ablası da salgına yenik düştü Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Virüs 27 güne kadar vücutta kalabilir Eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel: Olayın Salda Gölü'yle alakası yok Plazma tedavisi nedir?: İngiltere'nin koronavirüse karşı ulusal çapta denemeye hazırlandığı tedavi yöntemi Korona önlemleri alan genç adam, vinçle çıktığı 5. katta kız arkadaşına evlilik teklif etti Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, "FETÖ'cü oldun" yorumuna çok kızdı Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi         
20:35
Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi         
20:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz         
20:07
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti! Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!         
19:59
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak         
19:44
Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edilecek Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edilecek         
19:28
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi         
19:18
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler         
19:14
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi         
18:56
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı         
18:49
PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak         
18:35
Aydın'da il il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı Aydın'da il il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı         
18:26
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti         
18:25
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı         
18:24
Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu         
18:20
Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları         
18:11
Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil         
18:02
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı         
17:49
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız         
17:46
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi         
17:29
İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak         
17:14
Yüksekova'da sürü halinde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor Yüksekova'da sürü halinde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor         
17:11
Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi         
17:06
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi         
17:04
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi         
17:02
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım         
16:52
Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz         
16:45
IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak         
16:44
Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi         
16:43
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti         
16:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2020 20:55:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KATILIMCILARIN KORONAVİRÜS NEDENİYLE İSTANBUL'A GELEMEDİĞİ KONFERANS ONLİNE YAPILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]