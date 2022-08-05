Papa, Rus Ortodoks Kilisesi'nden üst düzey bir ismi kabul etti - Son Dakika
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Papa, Rus Ortodoks Kilisesi'nden üst düzey bir ismi kabul etti

05.08.2022 19:42
Papa, Rus Ortodoks Kilisesi'nden üst düzey bir ismi kabul etti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Rus Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Sorumlusu Metropolit Antonij ile görüştü.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Rus Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Sorumlusu Metropolit Antonij ile görüştü.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa'nın Rus Ortodoks Kilisesi'nin yeni göreve gelen dış ilişkiler sorumlusu Metropolit Antonij'i kabul ettiği belirtilirken görüşmenin içeriğine dair detay verilmedi.

Basında yer alan haberlerde, söz konusu görüşmenin, Papa'nın eylülde yapacağı Kazakistan ziyaretinde Rus Ortodoks lideri Patrik Kirill ile bir araya gelme ihtimalinden önce gerçekleştiğine işaret edildi.

Vatikan Basın Ofisi, 1 Ağustos'ta Papa'nın 13-15 Eylül tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da bu yıl 7'ncisi yapılacak Dünya ve Geleneksel Dinlerin Liderleri Kongresine katılacağını duyurmuştu.

İki isim arasında haziran için planlanan ikinci yüz yüze görüşme savaş nedeniyle ertelenmişti

Papa ile Patrik Kirill, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açtığı 24 Şubat'tan sonra ilk kez 16 Mart'ta video konferans yöntemiyle görüşmüştü. Liderlerin Kiev ile Moskova arasında adil bir barışa bir an önce ulaşılması umudunu dile getirdiği belirtilmişti.

Bu video konferanstan sonra Papa Franciscus ve Patrik Kirill'in haziran ortasında Kudüs'te yüz yüze görüşmeleri planlanmış ancak Papa, 22 Nisan'da Arjantin basınına yaptığı açıklamada, Patrik Kirill ile ilişkilerinin "çok iyi" olduğunu dile getirmiş ve "Vatikan'ın, Patrik Kirill ile haziranda Kudüs'te planladığımız ikinci görüşmeyi iptal etmek zorunda olmasından ötürü üzgünüm. Diplomasimiz şu anda bizim bir araya gelmemizin kafa karışıklığı yaratabileceğini anladı." ifadesini kullanmıştı.

Rus Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Bölümü'nün o dönemki başkanı Metropolit İlarion ise yaptığı açıklamada, Patrik Kirill ve Papa Franciscus'un görüşmesinin ertelenmesine Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğunu ifade etmişti.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, ilk kez 2016'da Küba'nın başkenti Havana'da havalimanında görüşmüştü.

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Kaynak: AA

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