Kavak'tan bölgesel işbirliği çağrısı

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Adana Şube Başkanı Burhan Kavak, Adana ekonomisinin hızlı ve sağlıklı büyümeyi ancak çevre şehirlerle daha etkin işbirliği yaparak sağlayabileceğini söyledi.



Demir çelik sektörünün Türkiye'deki önemli üslerinden biri olan İskenderun'u ziyaret eden Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği yöneticileri, Hatay yöneticileriyle işbirliği imkanlarını değerlendirdi. Heyet, önceki dönem Hatay Başkanlığı yapan şu an İskenderun Belediye Başkanı olan Fatih Tosyalı'yı da makamında ziyaret edip, 'Hayırlı olsun' dileğinde bulundular.



Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Adana Şube Başkanı Burhan Kavak, Türkiye'nin Marmara'dan sonra en önemli üretim üssü olan Doğu Akdeniz'de ekonomiyi büyütmenin en kolay ve akılcı yolunun bölge şehirlerinin işbirliği ve güç birliği yapması olacağını vurguladı. Son dönemde kamunun kalkınma ajanslarıyla şehirleri birbiriyle yakınlaştırdığına dikkat çeken Kavak, aynı tavrın bölgedeki iş insanları, sivil toplum kuruluşları tarafından da gösterilmesi gerektiğini belirtti. Adana'nın merkezinde bulunan Doğu Akdeniz Bölgesi'ndeki Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ı kapsayan alanda demir çelikten tekstile, gıdadan orman ürünlerine, makineden plastik ve kimyaya farklı sektörlerde çok güçlü sanayi kuruluşlarının olduğuna dikkat çeken Kavak, "Bu şirketler arasındaki iletişimi, alışverişi artırarak ekonomide çarpan etkisiyle hızlı ve sağlıklı büyümeye katkı sağlayabiliriz. Yeni dönemde biz Adana olarak etkinliklerimizi Mersin'den Hatay'a geniş bir alanda haberdar ederek, bir araya gelerek, işbirliği yaparak gerçekleştirmeye özen göstereceğiz. Diğer kurum, STK ve şirketlerinde aynı modeli benimsemesi bölgede bulunan her şehrin ekonomisine ivme kazandırır" diye konuştu.



Tosyalı'ya ziyaret



Burhan Kavak, Başkan Yardımcıları Mehmet Çalık, Dr. Cengiz Yılmaz, Zeynel Abidin Üstemel, Yönetim Kurulu Üyeleri Cumali Kocabey, Dr. Serdar Kutlu, Zekeriya Balbay, Niyazi Yüksel, Ahmet Aslan, Şahin İplikçi, Vahit Alanoğlu, Sami Zedelenmez ve Adana Müdürü Tarık Harmancı'nın hazır bulunduğu ziyarette konuklarını ağırlayan İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.



Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği'nin ve şubelerinin ülke genelinde gerçekleştirdiği faaliyetlerin önemine dikkat çeken Tosyalı, "Hatay Şube Başkanlığı görevini onurla yaptığım bir kurumun gönüllüleri olarak sizleri İskenderun'da görmekten mutluluk duyuyorum. İşbirliği ve güç birliği yaptığımızda bunun sonuçlarının sadece bizlere değil ülkeye önemli katkı sağlayacağının bilincindeyim. Biz de İskenderun Belediyesi olarak yeni dönemde bölgesel işbirliği içeren etkinlik ve projelere önem vereceğiz" dedi. - ADANA