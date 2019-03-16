Son Dakika Haberleri: Kavaklıdere'nin Bakırcılığı Tanıtılacak

Kavaklıdere'nin Bakırcılığı Tanıtılacak

43 dakika önce

Demokrat Parti Kavaklıdere Seçim Ofisi'nin açılışı için ilçeye giden Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir'i ve Kavaklıdere esnafını da ziyaret ederek bölgenin sorunları hakkında bilgi aldı.

Kavaklıdere'nin Bakırcılığı Tanıtılacak, System.String[]
Demokrat Parti Kavaklıdere Seçim Ofisi'nin açılışı için ilçeye giden Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir'i ve Kavaklıdere esnafını da ziyaret ederek bölgenin sorunları hakkında bilgi aldı.

Seçim ofisi açılışında, Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon'a; DP Muğla İl Başkanı İsmet Köse, DP Eski Muğla Milletvekili İrfettin Akar, DP Muğla merkez ve ilçe başkanları, DP Kavaklıdere İlçe Teşkilatı ve partililer ile Mehmet Kocadon'un eşi Hülya Kocadon eşlik etti.

Başkan Adayı Mehmet Kocadon, açılışta yaptığı konuşmada, Kavaklıdere halkının geçimini sağladığı tarım ve hayvancılığın yanı sıra mermerciliği destekleyeceğini ifade ederek, çiftçinin ve üreticilerin zenginliklerden hak ettiği payı mutlaka alacağını belirtti. Başkan Kocadon, "Modern seracılıktan, modern besiciliğe, alternatif tarım ürünlerinden yerli tohum ıslahına, organik tarımdan katma değeri yüksek ve işlenebilir ürünlere yönelmeye, gerekli altyapı ve tesisleri kurmaktan, ürününün elinde kalmayacağı çözümler üretmeye ve kendine has aroması olan zeytinimizde markalaşmaya kadar tarımı yeniden ele alıp çiftçimizi mutlaka zenginleştireceğiz. Kavaklıdere bölgesinde faaliyet gösteren mermerciliğin de gelişimi için destekleyici adımlar atacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Kavaklıdere halkının yoğun ilgisiyle seçim ofisini açan Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, burada bir süre partililer ve vatandaşlar ile sohbet etti. Ardından ise esnafı ve bölge halkını ziyaret ederek Kavaklıdere hakkında detaylı bilgiler edindi.

Bakırcılık yaşatılmaya devam edecek

Geçmişten günümüze, Kavaklıdere bölge kültüründe önemli bir yere sahip olan bakırcılığın hala yaşatıldığı Kavaklıdere'deki bakır atölyelerini de gezen Mehmet Kocadon, bakır ustalarından bakır işlemeyi öğrendi. Tezgahın başına geçen Kocadon, bakırcılığın gerçekten emek isteyen bir sanat olduğunu ifade ederek, "Bakır ustalarımızın el emeği, göz nuru birbirinden değerli bu ürünlerinin tanıtımını yaparak, geçmişten günümüze Kavaklıdere'de devam ettirilen bu güzel el sanatımızın yaşamasını sağlayacağız. Bu sayede bakır ustalarımız, büyük emeklerle ürettikleri bu güzel eserlerini en iyi şekilde değerlendirebilecekler. Onlara yeni pazarlar bulmalarında yardımcı olacağız. Bakırcılarımız da ekonomisini güçlendirebilecekler" şeklinde konuştu. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:40 Kaynak: İHA

Demokrat Parti, Mehmet Kocadon, Muğla, Kavaklıdere, Politika
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