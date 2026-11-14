Kavcıoğlu\'ndan sonra gözler Borsa İstanbul\'da: Erişah Arıcan görevde kalacak mı?

Fon soruşturması kapsamında ekonomi yönetimindeki gelişmeler sürerken, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan hakkında da dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BDDK eski Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun ardından Erişah Arıcan'ın da istifasını istediği öne sürüldü. Ankara kulislerine yansıyan bilgilere göre Arıcan'ın bu talebe karşı çıktığı ve görevde kalmak için kendisini anlatmaya çalıştığı iddia edildi.

ERDOĞAN’IN ARICAN’IN DA İSTİFASINI İSTEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Ankara kulislerinde konuşulan iddialara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturması sonrasında BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yanı sıra Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan'ın da görevinden ayrılmasını istedi.

Arıcan'ın kendisine iletilen istifa talebine sıcak bakmadığı ve görevden ayrılmamak için kendisini anlatmaya çalıştığı ileri sürüldü. Arıcan'ın görevden ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin belirsizlik sürerken, ekonomi yönetiminde yeni görev değişikliklerinin yaşanabileceği konuşuluyor.

Ancak Arıcan'ın istifasının istendiği veya görevden alınacağı yönünde henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

KAVCIOĞLU’NUN AYRILIĞI SONRASI GÖZLER ARICAN’A ÇEVRİLDİ

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 11 Kasım'da yaptığı açıklamayla görevinden affını istediğini duyurmuştu.

Kavcıoğlu, kendisi ve BDDK hakkında gündeme gelen iddialar nedeniyle kurumun daha fazla yıpranmaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden affını talep ettiğini açıklamıştı.

Kavcıoğlu'nun ayrılığının ardından Erişah Arıcan hakkında ortaya atılan istifa iddiası, fon soruşturmasının ekonomi yönetimindeki yansımalarını yeniden gündeme taşıdı.

ERHAN USTA ARICAN’I KOMİSYONA ÇAĞIRMIŞTI

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta da fon soruşturmasını TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu gündemine taşımıştı.

Usta, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erişah Arıcan'ın komisyona çağrılması gerektiğini belirterek, fon sürecine ilişkin soruların yanıtlanmasını istemişti.

Arıcan'ın sistemin işleyişi ve fon sürecindeki rolü hakkında açıklama yapması gerektiğini savunan Usta, konunun komisyonda ayrıntılı şekilde ele alınmasını talep etmişti.

GÖZLER BORSA İSTANBUL’DAN GELECEK AÇIKLAMADA

Fon soruşturması kapsamında BDDK'daki üst düzey isimlere yönelik adli işlemlerin ardından Şahap Kavcıoğlu'nun görevinden ayrılması, ekonomi yönetimindeki gelişmeleri yakından takip edilen başlıklardan biri haline getirdi.

Erişah Arıcan hakkındaki istifa iddiasının nasıl sonuçlanacağı merak edilirken, Borsa İstanbul yönetiminde bir değişiklik olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Arıcan'ın görevden alınması ya da istifa etmesine ilişkin şu ana kadar resmî bir karar veya açıklama bulunmuyor.