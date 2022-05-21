Kavgayı ayırırken taksisi çalındı - Son Dakika
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Kavgayı ayırırken taksisi çalındı

21.05.2022 11:49
Kavgayı ayırırken taksisi çalındı

ADANA'da Erhan Z.'nin (27) kavga ettiği Necmican K.'nin elinden kurtulup üzerinde anahtarı bulunan taksiye binerek kaçarken kaza yaptığı olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

ADANA'da Erhan Z.'nin (27) kavga ettiği Necmican K.'nin elinden kurtulup üzerinde anahtarı bulunan taksiye binerek kaçarken kaza yaptığı olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Erhan Z.'nin (27), Buket K.'yi (23) takip edip laf attığı, genç kadının yardım istediği eşi Necmican K.'nin de kendisini darbettiği, kavgayı ayırmaya çalışan taksicinin de aracını çaldığı belirtildi.

Olay, önceki gece Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'nda meydana geldi. Erhan Z. ile Necmican K. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Necmican K.'nin darbettiği Erhan Z., kaçıp, üzerinde anahtarı bulunan taksiye binerek kaçtı. Polisin peşine düştüğü Erhan Z., Seyhan ilçesi Necip Fazıl Bulvarı'na çıktığı sırada direksiyon kontrolünü kaybetti. Taksi, bir binanın duvarına çarptı. Yaralanan Erhan Z., polisin çağırdığı ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavisinin ardından da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erhan Z., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

GENÇ KADINI TAKİP EDİP LAF ATINCA KAVGA ÇIKMIŞBu arada, olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Erhan Z.'nin motosikletiyle yolda yürüyen Buket K.'yi takip edip laf attığı, genç kadının mesajla yardım isteyince yakındaki evden eşi Necmican K.'nin gelip müdahale ettiği belirtildi.Bu sırada durakta bekleyen taksici Ahmet Demir'in, bir taraftan cep telefonuyla görüntü çekip diğer taraftan da kavga edenleri sakinleştirmeye çalıştığı, Necmican K.'nın 'Senin karın var mı?' diye tepki gösterdiği ifade edildi. Bunun üzerine Demir'in, "Bırakın kardeşim, polis cezasını versin, yapmayın" diyerek kavga edenleri ayırmak istediği, öfkeli kocanın elinden kurtulan Erhan Z.'nin Ahmet Demir'in taksisine binerek kaçtığı ortaya çıktı.

Bu arada, taksici Ahmet Demir, otomobilinde 40 bin liralık zarar oluştuğunu belirterek Erhan Z.'den şikayetçi oldu.


Kavgayı ayırırken taksisi çalındı
Kavgayı ayırırken taksisi çalındı
Kavgayı ayırırken taksisi çalındı
Kavgayı ayırırken taksisi çalındı
Kavgayı ayırırken taksisi çalındı
Kavgayı ayırırken taksisi çalındı
Kavgayı ayırırken taksisi çalındı
Kavgayı ayırırken taksisi çalındı
Kavgayı ayırırken taksisi çalındı
YORUMLAR
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KAVGAYI AYIRIRKEN TAKSİSİ ÇALINDI KAVGAYI AYIRIRKEN TAKSİSİ ÇALINDI Sokak ortasında taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı: 1 kişi hayatını kaybetti Sokak ortasında taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı: 1 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Ahmet Demir, Çukurova, Adana, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kavgayı ayırırken taksisi çalındı - Son Dakika


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