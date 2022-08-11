Kavurucu sıcaklarda, 40 dereceyi bulan Diyadin Kaplıcaları'nda şifa arıyorlar - Son Dakika
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Kavurucu sıcaklarda, 40 dereceyi bulan Diyadin Kaplıcaları'nda şifa arıyorlar

11.08.2022 14:34

Kavurucu sıcaklarda, 40 dereceyi bulan Diyadin Kaplıcaları'nda şifa arıyorlarAĞRI Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan ve cilt hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği düşünülen kaplıcalar, sıcak suyuyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kavurucu sıcaklarda, 40 dereceyi bulan Diyadin Kaplıcaları'nda şifa arıyorlar

AĞRI Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan ve cilt hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği düşünülen kaplıcalar, sıcak suyuyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan ve hastalıklara iyi geldiğine inanılan şifalı suyuyla bölgenin en sık tercih edilen Diyadin Kaplıcaları turizm alanlarının başında geliyor. Kaplıca sularının çıktığı bölgeye jeotermal kaynaklarla kurulan kaplıca tesisleri, hastalıklarına şifa arayan vatandaşların uğrak yeri olurken bölgedeki tarihi yerleri ziyarete gelen turistlerin de dinlenme noktası oluyor.

Çevre illerden ve ülke dışından çok sayıda ziyaretçinin kaplıcalara geldiğini söyleyen kaplıca tesisi işletme sahibi Medeni Boztepe, "Bu su gerçekten bir nimettir. Bunun değerini bilmemiz lazım. Bütün hastalıklara iyi gelen şifalı bir su. Şu an yaz mevsiminde olduğumuz için su sıcaklığı 35-40 derece arasında. Havuzların üstü buharın çok olmasından dolayı açık" dedi.

Suyun şifasından faydalanmak için kaplıcalara gelen vatandaşlardan Ümit Doğan, " Türkiye'nin her tarafından insanlar buraya geliyor. Bütün hastalıklara iyi gelen bir su. Özellikle yaşlı insanlar geliyor buraya. Kışın fırtına olsa bile suya giriyoruz, etkilemiyor" ifadelerine yer verdi

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Kaynak: İHA

Diyadin, Ağrı, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kavurucu sıcaklarda, 40 dereceyi bulan Diyadin Kaplıcaları'nda şifa arıyorlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kavurucu sıcaklarda, 40 dereceyi bulan Diyadin Kaplıcaları'nda şifa arıyorlar - Son Dakika
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