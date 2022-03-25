Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

25.03.2022 10:49
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 302 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 302 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 302, Palandöken'de 202, Hakkari'de 193, Davraz'da 185, Uludağ'da 175, Erciyes'te 160, Ovacık'ta 150, Sarıkamış, Denizli, Yıldız Dağı, Ergan ve Çambaşı'nda 145, Ilgaz'da 133, Yedikuyular'da 123, Keltepe ve Zigana'da 110, Yıldıztepe'de 105, Murat Dağı'nda 102, Kop'ta 96, Konaklı'da 88, Ladik'te 84, Hazarbaba'da 80, Mersivan'da 79, Yalnızçam'da 58, Salda'da 44, Elmadağ'da 40, Saklıkent'te 36, Gevaş ve Abalı'da 28, Muş'ta 27 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez25.03.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaKY-15
PalandökenKY-12-6
DenizliPB-92
DavrazKKY-12-2
KartepeKY-55
UludağHKY-73
ErciyesHKY-15-3
SarıkamışÇB-14-3
IlgazKY-11-2
KeltepeKKY-6-2
YedikuyularHKY-111
Yıldız DağıHKY-10-3
YıldıztepeY-111
NemrutKY-10-5
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, KKY: Karla karışık yağmurlu, PB: Parçalı bulutlu)

YORUMLAR
500
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Toros Dağları, Kartalkaya, Denizli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika


Son Dakika
10:55 Alişan eşi Buse Varol'un "Yolumuz uzun olsun" diye kutladı!
10:52 Portekiz yenilgisi sonrası Dünya Kupası hayal oldu
10:50 "Eşimi taciz etti" deyip bıçakladı! Zihinsel engelli adama saldırı anları kamerada
10:46 Altın fiyatlarında son durum: Yükseliş sürüyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
10:22 Milli Takım dün yenildi, herkes Kuntz'un tercihlerinin sonucu belirlediğini düşünüyor
10:05 Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setine hırsız girdi!
10:04 Hemen başlıyor! Beşiktaş yeni hocası Ismael için bugün imza töreni düzenliyor!
10:02 Çağla Şıkel 5 milyon TL'lik melek kanatlı altın kaplama büstiyeri ile sosyal medyayı salladı
09:29 Ukrayna, Rusya'ya karşı Karadeniz'e mayın bıraktı! Tehlikeyi önlemek için Türk mayın gemileri göreve hazır
09:18 Beşiktaş, Valerien Ismael'i KAP'a bildirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 11:06:22. #1.11#
SON DAKİKA: Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement