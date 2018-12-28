Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 130 santimetre ile Kartalkaya
oldu. AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü
verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 130, Nemrut'ta 90, Sarıkamış
ve Palandöken
'de 78, Ilgaz
'da 65, Erciyes
'te 60, Kop'ta 52, Davraz'da 43, Konaklı
'da 29, Yalnızçam'da 28, Yıldıztepe
'de 24, Keltepe'de 17, Saklıkent'te 14, Denizli
'de 10 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
| Merkez
|28.12.2018
|En düşük
|En yüksek
|Davraz
|S
|-10
|-4
|Elmadağ
|ÇB
|-10
|-5
|Erciyes
|PB
|-13
|-7
|Ilgaz
|HKY
|-13
|-5
|Kartalkaya
|KY
|-12
|-5
|Kartepe
|ÇB
|-6
|-3
|Ladik
|ÇB
|-9
|-6
|Nemrut Dağı
|KY
|-5
|-3
|Palandöken
|KY
|-9
|-8
|Sarıkamış
|KY
|-7
|-4
|Uludağ
|PB
|-10
| 5
|Yıldızdağı
|PB
|-10
|-7
|Yıldıztepe
|HKY
|-12
|-3
(S: Sis, ÇB: Çok bulutlu,KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu )