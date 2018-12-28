Son Dakika Haberleri: Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak Merkezlerinde Son Durum

28 dakika önce

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 130 santimetre ile Kartalkaya oldu.

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Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 130 santimetre ile Kartalkaya oldu. AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 130, Nemrut'ta 90, Sarıkamış ve Palandöken'de 78, Ilgaz'da 65, Erciyes'te 60, Kop'ta 52, Davraz'da 43, Konaklı'da 29, Yalnızçam'da 28, Yıldıztepe'de 24, Keltepe'de 17, Saklıkent'te 14, Denizli'de 10 santimetre ölçüldü.


Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez 28.12.2018En düşükEn yüksek
DavrazS-10-4
ElmadağÇB-10-5
ErciyesPB-13-7
IlgazHKY-13-5
KartalkayaKY-12-5
KartepeÇB-6-3
LadikÇB-9-6
Nemrut DağıKY-5-3
PalandökenKY-9-8
SarıkamışKY-7-4
UludağPB-10 5
YıldızdağıPB-10-7
YıldıztepeHKY-12-3

(S: Sis, ÇB: Çok bulutlu,KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:49 Kaynak: AA

Merkez, Kartalkaya, Kar, Güncel
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