Kayak Merkezlerinde Son Durum
1 saat önce
Kayak merkezleri arasında Nemrut'ta kar kalınlığı 182 santimetre olarak belirlendi.
Kayak merkezleri arasında Nemrut
'ta kar kalınlığı 182 santimetre olarak belirlendi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü
verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığının Nemrut'ta 182, Uludağ
'da 174, Ilgaz
'da 145, Kartepe
'de 130, Kartalkaya
'da 127, Erciyes
'de 118, Palandöken
'de 93, Konaklı
'da 90, Yıldızdağı ve Sarıkamış
'ta 85, Denizli
'de 80, Saklıkent'te 70, Yıldıztepe
'de 42, Yalnızçam'da 29, Ladik
'te 20 ve Kop'ta 18 santimetre olduğu belirlendi.
Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)
|Merkez
|15.02.2019
|En düşük
|En yüksek
|Davraz
|ÇB
|-7
| 3
|Elmadağ
|HKY
|-4
| 0
|Erciyes
|HKY
|-8
|-3
|Ilgaz
|HKY
|-8
|-3
|Kartalkaya
|HKY
|-9
|-4
|Kartepe
|HKY
|-4
|-2
|Ladik
|KY
|-4
|-2
|Nemrut Dağı
|KY
|-8
|-3
|Palandöken
|KY
|-10
|-3
|Sarıkamış
|KY
|-9
| 1
|Uludağ
|KY
|-9
|-6
|Yıldızdağı
|HKY
|-4
|-2
|Yıldıztepe
|HK
|-6
|-1
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:29 Kaynak: AA
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