Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 170 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.
AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 170, Nemrut'ta 136, Davraz'da 119, Ilgaz'da 95, Yıldızdağı'nda 90, Palandöken'de 89, Erciyes'te 80, Kartepe'de 67, Ergan'da 61, Uludağ'da 58, Denizli'de 52, Sarıkamış ve Konaklı'da 50, Yıldıztepe'de 33, Yalnızçam'da 19 ve Kop'ta 3 santimetre olarak kayıtlara geçti.
Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|17.03.2020
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|KY
|-11
|-8
|Ilgaz
|ÇB
|-11
|-6
|Kartalkaya
|ÇB
|-12
|-6
|Kartepe
|PB
|-7
|-2
|Nemrut Dağı
|KY
|-2
|-1
|Palandöken
|KY
|-2
|1
|Sarıkamış
|KY
|-5
|3
|Uludağ
|PB
|-14
|-5
|Yıldıztepe
|ÇB
|-11
|-2