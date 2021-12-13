Kayapınar'da sağlıklı içme suyu için çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 15 bin metreküp içme suyu kapasiteye sahip Talaytepe Terfi Deposunda 6 pompanın montaj işlemini tamamlandı.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Kayapınar ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için çalışmalara devam ediyor.

Talaytepe içme suyu deposu ve terfi merkezinde çalışma yürüten ekipler, 6 pompanın montajını yaptı, elektrik ve elektronik sisteminin tamamını yeniledi. Ekipler, tarafından gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden çalışmaları takip eden DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, daha önce kullanılan pompaların tam olarak ihtiyaca cevap vermediğini belirtti.

Yaz aylarında içme suyu ihtiyacının artması nedeniyle tasarladıkları çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade eden Tutşi, başta içme suyu ve kanalizasyon olmak üzere Diyarbakırlılara rahat bir yaz geçirmelerini sağlamak amacıyla projeler geliştirmeye devam ettiklerini kaydetti.

Montaj işleminin sona ermesiyle hizmete alınan depo sayesinde Fırat ve Talaytepe mahalleri ile TOKİ 500 Evler, Mezopotamya Bulvarında bulunan yerleşim yerlerinin içme suyu sorunu çözüme kavuşmuş oldu.