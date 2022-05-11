KAYINPEDERİNİ YARALAYIP FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANAN SANIK YERE DÜŞTÜĞÜMDE SİLAH PATLADI - Son Dakika
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KAYINPEDERİNİ YARALAYIP FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANAN SANIK YERE DÜŞTÜĞÜMDE SİLAH PATLADI

11.05.2022 11:26

KAYINPEDERİNİ YARALAYIP FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANAN SANIK YERE DÜŞTÜĞÜMDE SİLAH PATLADIÖzden ATİK İSTANBUL, (DHA)- ŞİŞLİ'de tartıştığı kayınpederini tabancayla vurup yaraladıktan sonra kaçan ve 44 gün sonra yakalanarak hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen Eren Bayır,...

KAYINPEDERİNİ YARALAYIP FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANAN SANIK YERE DÜŞTÜĞÜMDE SİLAH PATLADI

Özden ATİK İSTANBUL, (DHA)- ŞİŞLİ'de tartıştığı kayınpederini tabancayla vurup yaraladıktan sonra kaçan ve 44 gün sonra yakalanarak hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen Eren Bayır, Silahımı kayınpederimi korkutmak için çıkardım. Yere düştüğümde silah patladı. Kasıtlı şekilde ateş etmedim dedi.

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Eren Bayır Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, sanık Bayır'ın kayınpederi şikayetçi Mehmet Helvacı ve eşi İrem Helvacı Bayır da hazır bulundu.

HASIMLARIM OLDUĞU İÇİN SİLAH TAŞIYORDUM

Sanık Eren Bayır savunmasında, O gün eşim parktaydı. Ben de eve gitmesini söylemiştim. Eşim yanlışlıkla Kadın Destek Uygulamasına (KADES) bastı. Polisler gelince üzerimde silah var diye saklandım. Daha sonra eşimin yanına gittiğimde kayınpederim önümü kesti. Bana küfür etti. Eşime, 'Bu bir daha buraya geldiğinde beni arayacaksın' dedi. Belimden silahımı çıkardığım anda kayınpederim 'Beni bununla mı korkutacaksın' diyerek bana yumruk attı. Yere düştüm. O sırada silah patladı dedi. Sanık Bayır, hasımları olduğu için silah taşıdığını öne sürerek Silahımı kayınpederimi korkutmak için çıkardım. Silahı eşimin ailesi için taşımıyordum, hasımlarım vardı. Amacım ateş etmek değildi. Yere düştüğümde silah patladı. Kasıtlı şekilde ateş etmedim diyerek tahliyesini talep etti.

ANLATTIKLARI YALAN

Şikayetçi Mehmet Helvacı ise sanığın anlattıklarının yalan olduğunu belirterek, Sanık, kızımla boşanma aşamasında olduğu için kızımı tehdit ediyordu. Kızım telefonunu açmadığında korkuyordum. O gün kızımı aradım açmadı. Sanık kızımı parkta silahla kovalamış, o gün onu görmedim. Apartman boşluğundan çıktı. Yumruk atmadım. Silahını çıkarıp bana ateş etti. Vurulduğumu anlamadım. Ağzımdan kan geldiğinde anladım. Ben yere düşünce sanık bana doğru bir defa daha ateş etti, ancak silah ateşlenmedi. Şahitlerim var. Şikayetçiyim dedi. İrem Helvacı Bayır da tanık olarak alınan ifadesinde, Olay günü kızımla parka çıkmıştık. Eşim aradı, nerede olduğumu sordu, söylemedim. Boşanma aşamasındaydık. Telefonda tartıştık. Eşimi sokağın başında görünce KADES'e bastım. Ekipler gelince Eren geri gitti. Babam beni aramış, ben telefonu açmayınca bana bakmaya gelmiş. Sonra Eren yanımıza geldi. Babam ona, 'Ne işin var burada' dedi. Eşim de babama, 'Sen kızına neden eve git demiyorsun da böyle akıl veriyorsun' dedi. Babam yumruk salladı, Eren tökezledi. O sırada babam Eren'in ensesinden tuttu. Ben araya girdim. O sırada babam vuruldu. Eren, babama ateş ettikten sonra kaçtı dedi.

SON SAVUNMA İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için süre verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Eren Bayır ile evli olduğu İrem Helvacı Bayır arasında anlaşmazlık olduğundan dolayı İrem'in ağabeyinin evinde yaşadığı anlatıldı. Olay tarihi olan 6 Aralık 2021'de, saat 21.30 sıralarında İrem'in kızı ile birlikte İzzetpaşa'da bulunan parka gittiği, İrem'i tanımadığı bir numaranın aradığı, telefonunu açtığında arayanın şüpheli Eren olduğunu anladığı, şüphelinin İrem'e nerede olduğunu sorduğu, İrem'in bunun üzerine 'Kızımla parka çıktım beni rahatsız etme' dediği, bir süre sonra parkın giriş kapısından şüpheli Eren'in İrem'in yanına geldiği ve İrem'i Eve git çıkarsan seni öldürürüm diyerek tehdit ettiği anlatıldı. Bunun üzerine İrem Helvacı Bayır'ın KADES uygulamasına girerek yardım istediği, İrem'in yaşadığı eve doğru giderken şüpheli Eren Bayır'ın eşini tehdit ettiği, polis ekiplerinin geldiğini görünce kayınpeder Mehmet Helvacı'nın kızının yanına geldiği, kızıyla konuştuğu sırada şüpheli Eren Bayır'ın gelerek kayınpederiyle tartıştığı belirtildi. Şüpheli Eren Bayır'ın kayınpederine yumruk attığı, sonra belinden çıkardığı silahla ateş ederek yaraladığı anlatıldı. Olay sonrası kaçan ve 44 gün sonra polis tarafından yakalanarak 19 Ocak'ta tutuklanan şüpheli Eren Bayır'ın Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

KAYINPEDERİNİ YARALAYIP FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANAN SANIK YERE DÜŞTÜĞÜMDE SİLAH PATLADI
KAYINPEDERİNİ YARALAYIP FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANAN SANIK YERE DÜŞTÜĞÜMDE SİLAH PATLADI
KAYINPEDERİNİ YARALAYIP FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANAN SANIK YERE DÜŞTÜĞÜMDE SİLAH PATLADI
KAYINPEDERİNİ YARALAYIP FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANAN SANIK YERE DÜŞTÜĞÜMDE SİLAH PATLADI

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYINPEDERİNİ YARALAYIP FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANAN SANIK YERE DÜŞTÜĞÜMDE SİLAH PATLADI - Son Dakika


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