Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı\'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı
12.11.2025 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı\'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı
Haber Videosu

Kastamonu'da oğluyla beraber kaybolduktan 9 gün sonra ölü bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde hiçbir kıyafet olmadığı ortaya çıktı. Annenin ayakkabısı ve çantası cansız bedeninden metrelerce uzaklıkta bulunurken cep telefonuna henüz ulaşılamadı. Ekiplerin anne ve oğlunun ölümünün arkasındaki sır perdesini aralamaya çalışıyor.

Kastamonu'da kaybolduktan 9 gün sonra cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

2 Kasım'da kaybolan Osman Yaşar Helvacı'nın (5) cansız bedeni Köseali köyü mevkiindeki dere yatağında, 50 metre yukarısında, şelalenin üst kısmında çalıların arasında ise anne Huriye Helvacı'nın (43) cansız bedenine ulaşıldı. Bölge sakinleri, anne ve oğlunun cansız bedeninin bulunduğu noktaya uzun yıllardır kimsenin gitmediği ve bir kişinin yürüyerek o bölgeye ulaşamayacağını aktardı.

Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı
Kastamonu Bozkurt'ta kaybolan Osman Helvacı'nın cansız bedeni dere yatağında dron kamerasıyla tespit edildi.

ÇANTASI VE AYAKKABISI BULUNDU AMA TELEFONU YOK

Çalışmalarını aralıksız sürdüren AFAD, UMKE, JAK ekipleri tarafından annenin cesedinin bulunduğu yere yaklaşık 200 metre uzaklıkta çantası ile 100 metre uzaklıkta ayakkabısı bulundu. Ayrıca annenin kayıp olan cep telefonuna ise henüz ulaşılamadı. Arama çalışmalarına öğleden sonrada devam edilmesi bekleniyor.

Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı
Anne Huriye Helvacı'nın cansız bedeninin bulunduğu yer.

30 SANİYELİK SIR

Huriye Helvacı'ya ait telefonun kayıp olarak arandığı sırada üç kez sinyal verip, 30 saniye açık kaldığı tespiti ekiplerin yoğunlaştığı bulgular arasında yer alıyor.

ANNENİN KIYAFETLERİ 25 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

Müge Anlı'nın programına bağlanan muhabirin aktardığı bilgilere göre; Huriye Helvacı'nın cansız bedeni bulunduğunda üzerinde hiçbir kıyafet yoktu. Helvacı'nın kıyafetleri, cansız bedeninden 25 metre uzaklıkta bulundu.

Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Huriye Helvacı ve Osman Yaşar Helvacı'nın cenazeleri, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan, Bozkurt Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Kastamonu'ya gönderildi. Anne ve oğlunun kesin ölüm nedenleri, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kastamonu, Güvenlik, Bozkurt, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den transfer açıklaması: Hocamız istediği takdirde eksikleri gidereceğiz Fenerbahçe'den transfer açıklaması: Hocamız istediği takdirde eksikleri gidereceğiz
İBB iddianamesinde çarpıcı detay: Nakitler Murat Kapki’nin odasındaki gizli bölmede saklanıyordu İBB iddianamesinde çarpıcı detay: Nakitler Murat Kapki'nin odasındaki gizli bölmede saklanıyordu
MSB: Gürcistan’da düşen uçakta 20 personel vardı MSB: Gürcistan'da düşen uçakta 20 personel vardı
Dursun Özbek’ten ’’Osimhen’in bonservisi 150 milyon euro mu’’ sorusuna cevap Dursun Özbek'ten ''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna cevap
Kredi kartlarında yeni dönem Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak Kredi kartlarında yeni dönem! Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak
Uzaya çıkacaklar için yeni adım Hava ve idrardan üretilecek Uzaya çıkacaklar için yeni adım! Hava ve idrardan üretilecek
Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın
Yaptığı savunma yetmedi Bu görüntüler için karar verildi Yaptığı savunma yetmedi! Bu görüntüler için karar verildi
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
İmamoğlu iddianamesinde ortaya çıktı İşte finanse edilen sosyal medya hesapları İmamoğlu iddianamesinde ortaya çıktı! İşte finanse edilen sosyal medya hesapları
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı ertelendi Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı ertelendi
Nereden nereye Bir dönemin gözdesi Emre Mor şimdilerde tek başına çalışıyor Nereden nereye! Bir dönemin gözdesi Emre Mor şimdilerde tek başına çalışıyor

14:18
6’sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
14:12
Akdeniz’de art arda 3 korkutan deprem Naci Görür’den jet açıklama geldi
Akdeniz'de art arda 3 korkutan deprem! Naci Görür'den jet açıklama geldi
14:10
Yılmaz Vural’dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı
Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı
14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli saat 18.00’de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli saat 18.00'de görüşecek
13:41
Türk futbolunda bahis skandalı TFF Başkanı “Ligler devam edecek mi“ sorusunu yanıtladı
Türk futbolunda bahis skandalı! TFF Başkanı "Ligler devam edecek mi?" sorusunu yanıtladı
13:06
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu
12:49
Trafik kazası geçiren Özgü Namal hastaneye kaldırıldı
Trafik kazası geçiren Özgü Namal hastaneye kaldırıldı
12:29
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi
11:40
İmamoğlu’ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Duruşmalar canlı yayınlansın
İmamoğlu'ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Duruşmalar canlı yayınlansın
11:14
Savaş giderek yaklaşıyor ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
10:57
Altında Tehlike Çanları Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında
Altında Tehlike Çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında
10:17
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü İki ihtimal üzerinde duruluyor
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
09:44
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü Bu görüntüyle ilgili yeni detay
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
07:13
Gürcistan’da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu İşte isimleri
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2025 14:34:19. #7.13#
SON DAKİKA: Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.