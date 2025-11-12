Kayıp Anne ve Oğulun Cesedi Bulundu - Son Dakika
Kayıp Anne ve Oğulun Cesedi Bulundu

Kayıp Anne ve Oğulun Cesedi Bulundu
12.11.2025 08:51
Kastamonu'da kaybolan anne ve oğulun cesedi, kuzgunların uçtuğu yerler takip edilerek bulundu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden ayrıldıktan sonra kaybolan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı için AFAD, UMKE, JAK, kadavra köpekleri ve komandolardan oluşan ekiplerce geniş çaplı arama çalışması yürütüldü. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı 9 günlük aramalar sonucunda, küçük Osman'ın cansız bedeni dere yatağında bulundu.

KURGUN SÜREKLİ AYNI BÖLGEYE ALÇALINCA ANNENİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Anne Huriye Helvacı'yı arama çalışmalarını sürdüren ekipler, gönüllü vatandaşların dikkatini çeken bir ayrıntı sayesinde ikinci acı haberi aldı. Bölgede arama yapan vatandaşlar, birkaç kuzgun kuşunun belirli bir noktada sürekli alçaldığını fark etti. Kuşların hareket ettiği yönü izleyen ekipler, çocuğun bulunduğu yere yakın bir noktada, ormanlık alanda ağacın dibinde annenin cansız bedenini buldu. Anne ve oğlunun cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılacak otopsi sonrası, anne ile oğlunun kesin ölüm nedenleri netlik kazanacak.

Kayıp annenin cesedini kuzgunu takip eden vatandaşlar bulmuş

IRMAĞIN YANINDA ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

Arama çalışmalarına gönüllü olarak katılan vatandaşlardan Cengiz Çelik, kuzgun kuşlarının davranışlarını fark ederek annenin cesedine ulaştıklarını belirtti. Çelik, "Bugün arama çalışmalarına destek vermek için arkadaşlarla birlikte araziye çıktık. Arkadaşlarımız, çocuğun bulunduğunu söylediler. Biz de çocuğun bulunduğu bölgeye geldik. Fakat ekipler, bölgeden çocuğu alamadılar. Bunun üzerine Köseali köyünden araziye inerek ırmağa ulaştık. Bölgede de ekipler bulunuyordu. Irmağın altında çocuğun cesedi bulunmuştu. Bizi olay yerine yaklaştırmadılar. Bunun üzerine biz de çocuğun bulunduğu yerin yaklaşık 100 metre yukarısına çıkıp beklemeye başladık. Çünkü bizleri olay yerine almadılar, biz de arkadaşlarımızla oturuyorduk" dedi.

Kayıp annenin cesedini kuzgunu takip eden vatandaşlar bulmuş

"KUŞLARIN UÇTUĞU NOKTADA KADININ CESEDİNİ GÖRDÜK"

Havada gördükleri kuzgun kuşlarını takip ederek ormanlık alanda kayıp kadının cansız bedenine ulaştıklarını anlatan Çelik, "Bu sırada havada 2-3 tane kuzgun kuşu gördük. Hatta kuzgun kuşları bulunduğu yere doğru indi, sonra tekrar havalandı. Biz de arkadaşlarımızla konuşuyorduk, 'Kuzgunun bu olayla bir ilgisi vardır' dedik. Kuzgun kuşunun cesede geleceğini, leş yediğini biliyorduk. Biz de kuzgun kuşunun dolaştığı alana bakalım dedik. Yanımızda arama kurtarma ekipleri de bulunuyordu. Hemen oturduğumuz yerin yaklaşık 100 metre yukarısında kuşların uçtuğu yere bakındık. Kadının cesedinin orada olduğunu gördük. Ben kadını olay yerinde gördüm, ardından ekiplere haber verdik. Daha sonra bizi olay yerinden uzaklaştırdılar. Emniyet güçleri geldi sonrasında" şeklinde konuştu.

Kayıp annenin cesedini kuzgunu takip eden vatandaşlar bulmuş

"O BÖLGEYE İNSANIN GİTMESİ ÇOK GÜÇ"

Kuzgun kuşlarının uçtuğu noktaya yöneldiklerinde kadının cesedini bulduklarını ifade eden Çelik, "'Bu hayvanlar burada boşuna dolaşmıyor' dedik. Sonrasında kuzgun kuşunun dolaştığı yerlere bakınca, oturduğumuz yerin hemen 100 metre yukarısında kadının cesedine ulaştık. Arazi şartları çok zor, o bölgeye bir insanın gitmesi çok güç. Nasıl oraya gitmişler bilemiyorum, bir şey diyemiyorum. Çok engebeli bir arazi, inişleri çıkışları çok zor. Kadının cesedi, ormanlık alanda çalılık bir yerde, ağacın dibinde bulundu. Biz, kadının cesedini ararken o bölgede çok zor yürüdük, arazi şartları gerçekten çok kötüydü. O derenin kenarında pek insan bulunmaz. Olay yerine çok nadir insan iner diye düşünüyorum, çünkü cenazeler çok tenha bir noktada bulundu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

