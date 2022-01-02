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Kayıp avcı için arama çalışması yapıldı - Son Dakika

Kayıp avcı için arama çalışması yapıldı

02.01.2022 09:43
Kayıp avcı için arama çalışması yapıldı

Eskişehir'de ava gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan vatandaş için gece saatlerinde arama çalışması başlatıldı.

Eskişehir'de ava gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan vatandaş için gece saatlerinde arama çalışması başlatıldı.

Seyitgazi ilçesine bağlı bir mahallede kaybolan 51 yaşındaki Halil İbrahim D. için arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Öğle saatlerinde evinden ava gitmek için ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alamayan yakınları, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Gelen ihbar üzerine; jandarma, AFAD, AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi, Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Büyük Ayı Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK), ANDA Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği (İHH) ekipleri hızla bölgeye hareket etti.

Başlatılan arama çalışmasının ilk saatlerinde kayıp avcıya ait araç, arama ekiplerince bölgede bulundu. Aracının bulunmasının ardından AKUT Eskişehir ekibi termal drone talebinde bulundu. Ankara'da bulunan AKUT Arama Kurtarma Derneği termal özellikli insansız hava aracı ile AKUT Ankara ekibi gönüllüleri bölgeye hareket etti. Kayıp avcıyı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kayıp avcı için arama çalışması yapıldı

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Arama Kurtarma, Eskişehir, Ankara, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp avcı için arama çalışması yapıldı - Son Dakika


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