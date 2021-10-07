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"Kayıp dalak" soruşturmasında gelişme! Özel hastaneye kesilen 3 bin lira idari para cezası aileyi memnun etmedi - Son Dakika

"Kayıp dalak" soruşturmasında gelişme! Özel hastaneye kesilen 3 bin lira idari para cezası aileyi memnun etmedi

07.10.2021 14:31

Ahmet Kıral isimli adam, hastalığının belirlenmesi için İstanbul'a gönderdiği dalağı, ortadan kayboldu. Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma sonucu, özel hastaneye 3 bin lira idari para cezası verildi. Bu ceza, mağdur Kıral'ın ailesinin tepkisini çekti.

Yalova'da ikamet eden 55 yaşındaki Ahmet Kıral isimli vatandaş, dalağından sorun yaşamasının ardından doktora gitti. Doktorlar da yaptıkları muayene sonucu Kıral'ın dalağının incelenmesi için İstanbul'a gönderilmesi gerektiğini söyledi. Kargoya verilen dalaktan bir daha haber alınamadı. İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuyla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda, dalağın kaybolmasında ihmali bulunduğu belirlenen hastaneye 3 bin lira ceza kesildi. Cezayı az bulan mağdur Ahmet Kıral'ın oğlu Ünal Kıral, "Herkes elini vicdanına koysun" diyerek cezanın azlığına tepki gösterdi.

AMELİYAT OLMASI GEREKTİĞİ SÖYLENDİ

Ahmet Kıral, geçen yıl karın ağrısı şikayetiyle Çiftlikköy ilçesindeki özel bir hastaneye başvurdu. Gerekli muayeneleri yapılan Kıral'a, 'dalak büyümesi' teşhisi konularak ameliyat olması gerektiği söylendi. 10 Kasım 2020'de ameliyat olan Kıral'ın dalağı alındı. Hastalık nedeninin belirlenmesi için dalağın, İstanbul'a patoloji servisine gönderilmesine karar verildi. Kıral da ameliyattan 2 gün sonra taburcu oldu, kendisine patoloji sonuçlarının 15 gün içerisinde çıkacağı bildirildi.

SONUÇLAR BİR TÜRLÜ GELMEDİ

15 gün geçmesine rağmen sonuçların gelmemesi üzerine Kıral'ın oğlu Ünal Kıral, hastaneye giderek durumu öğrenmeye çalıştı. Hastaneye yetkilileri, alınan dalağın gönderdikleri kargo şubesinde kaybolduğunu söyledi. Kaybolan dalak ile ilgili Ahmet Kıral, 29 Ocak'ta savcılığa suç duyurusunda bulundu, İl Sağlık Müdürlüğü de soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturmada özel hastanenin dalağı 'standart' kargo seçeneğiyle gönderdiği, paketin taşıma sırasında zarar gördüğü ve bu nedenle çöpe atıldığı tespit edildi.

HASTANEYE 3 BİN LİRA CEZA

Konuyla ilgili incelemesini tamamlayan İl Sağlık Müdürlüğü, özel hastaneye 3 bin lira idari para cezası verdi. Ayrıca adli tıp kurumu tarafından savcılığa sunulan raporda, dalağın 'standart' kargo seçeneği ile gönderilmesinin tıbben uygun olduğu belirtildi. Verilen ceza ile rapora tepki gösteren Ünal Kıral, şunları söyledi: "Adli tıp raporunun 'standart kargo' ibaresini tıbba uygun buldu. Bu karar, bizi üzmüştür. Babamın da sağlık durum zaten o günden bugüne pek iyi sinyaller vermiyor. En son gittiğimiz hastane muayenesinde babamın dalak ameliyatı sırasında yapılan dikişlerinde fıtık oluşmuş. Bu olayın hala takibindeyiz ama adil bir şekilde takibinin olmasını istiyoruz. Herkes elini vicdanına koysun" dedi.

"İMHA EDİLMESİ İÇİN ÇÖPE ATILMIŞ"

Yasal haklarını arayacaklarını belirten Kıral "Kargo şirketinin ifadelerini okudum. Şirketi, kargonun tamamen bir karton kutu içinde verildiğini söylüyor. Hastanenin verdiği ifadelerle sürekli çelişiyor. 'Gerekli prosedürü uyguladık' diyorlar. Birinci ağızdan kargoyu çöpe atan kişinin dediğine göre, kargo 'standart' paket ibaresiyle, önemsenmeyen paket olarak gelmiş. İnsan organından salgılanan gaz, kimyasal gazla eşdeğer bir koku. Çalışanlarının sağlığından şüphe ettikleri için imha etmesi gerektiği için çöpe atılmış" diye konuştu.

"KARGO ŞİRKETİ BAKANLIK'TAN İZİNLİ DEĞİL"

Ahmet Kıral'ın avukatı Musap Nayman, daha önce yaptığı açıklamada, hastane yönetiminin yasal mevzuata aykırı hareket ettiğini dile getirerek, "Yönetmelikte patolojik incelemeye gönderilecek organlarla ilgili 3 aşamalı paketlenme şartı bulunmaktadır. Organların yolda bozulmaması için bu gereklidir. 2238 sayılı kanuna göre de organ nakli veya taşıması, Sağlık Bakanlığı tarafından 'onaylı kargo şirketleri tarafından yapılır' ibaresi vardır. Gönderilen kargo şirketi, bakanlık tarafından izin alınmış bir şirket değildir. İnceleme sonucunda, kargo şirketinin olaydan haberdar olmadığını, hastanenin sorumlu olduğunu düşünüyoruz" demişti.

İl Sağlık Müdürlüğü, Para Cezası, İstanbul, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kayıp dalak' soruşturmasında gelişme! Özel hastaneye kesilen 3 bin lira idari para cezası aileyi memnun etmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kayıp dalak" soruşturmasında gelişme! Özel hastaneye kesilen 3 bin lira idari para cezası aileyi memnun etmedi - Son Dakika
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