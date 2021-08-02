KAYIP EMİNE ÖĞRETMENİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta, cumartesi gününden beri kayıp olarak aranan öğretmen Emine Gökkız'ın, ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'in Menemen ilçesinde görev yaparken, tatil için geldiği Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evinden cumartesi günü yürüyüş yapmak için ayrılan öğretmen Emine Gökkız, bir daha dönmedi. Ailesinin ulaşamayınca ihbarda bulunmasıyla 2 çocuk annesi Gökkız'a ulaşılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Polis, jandarma, AFAD, jandarma ekipleri ile dağcılık kulübü üyeleri ve bölge halkından oluşan 500 kişi tarafından 4 gündür yürütülen arama çalışmaları sonucu Gökkız'ın, Haymalı mevkisindeki ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Güvenlik güçlerince bölgede inceleme yapılırken Emine Gökkız'ın cesedi, otopsi için morga götürüldü.

İNTİHAR ETTİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan öğretmen Emine Gökkız'ın intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor. Öğretmenin cansız bedeninin AFAD görevlilerince ağaca asılı şekilde bulunduğu belirtilirken, güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.