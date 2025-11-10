Kayıp İhbarı Yapılan Adam Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kayıp İhbarı Yapılan Adam Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

Kayıp İhbarı Yapılan Adam Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti
10.11.2025 01:39
Kayıp İhbarı Yapılan Adam Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti
Aksaray'da yolun karşısına geçmek isteyen Bayram Ali Et, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Aksaray'da ailesi tarafından hakkında kayıp ihbarında bulunulan Bayram Ali Et (68), yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, saat 22.00 sıralarında Aksaray-Konya kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi.

KAZAYI YAPAN SÜRÜCÜ ANNESİNİN CENAZESİNE GİTMEK ÜZERE YOLA ÇIKMIŞTI

Sivas'taki annesinin cenazesine gitmek için Antalya'dan yola çıkan İsmail S.'nin (51) yönetimindeki 07 AAY 058 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Bayram Ali Et'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Et'in öldüğü belirlendi. Jandarmanın yaptığı inceleme, ailesinin Bayram Ali Et için kayıp ihbarında bulunulduğunu belirlendi. Et'in cansız bedeni, jandarmanın kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından otopsi için morga kaldırıldı. Sürücüyü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayıp İhbarı Yapılan Adam Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Kayıp İhbarı Yapılan Adam Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika
