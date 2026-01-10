Kaymakam Duru\'dan Gazetecilere Ziyaret

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anamur Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.
Duru, ziyaretinde cemiyet başkanı Zümrüt Cömertler ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.
Gazetecilerin toplumda kritik bir rol üstlendiğini belirten Duru, basın mensuplarının gününü kutladı.
Cömertler de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
