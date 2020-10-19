Kaymakam Karadağ: "Muhtar her haneyi yakından takip edebilen tek yöneticidir" - Son Dakika

Kaymakam Karadağ: "Muhtar her haneyi yakından takip edebilen tek yöneticidir"

19.10.2020 17:03
Kaymakam Karadağ:

Kütahya'nın Hisarcık İlçesinde "Muhtarlar Günü" pandemi dolayısıyla kısıtlı sayıda muhtarın katılımıyla düzenlenen törenle kutlandı.

Kütahya'nın Hisarcık İlçesinde "Muhtarlar Günü" pandemi dolayısıyla kısıtlı sayıda muhtarın katılımıyla düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Beyköy Muhtarı Tuncay Kocabaş ve Hisarcık Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Mehmet Işık Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Törenin ardından Kaymakam Buğra Karadağ, köy ve mahalle muhtarlarından oluşan heyeti makamında kabul etti.

AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından Hisarcık Esire Termal Turizm Merkezinde verilen kahvaltıya Kaymakam Buğra Karadağ, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, İl Genel Meclisi Üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Kahvaltı sonrası bir konuşma yapan AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, 19 Ekim gününün hükümet tarafından "Muhtarlar Günü" olarak belirlenmesinin en küçük yerel hizmet birimi olarak muhtarlara verilen önem ve değerin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Başkan Var," Seçilerek göreve gelen muhtarlarımız, demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir öze sahiplik yapmaktadırlar. Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aylık ve haftalık periyodlarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlarımızla bir araya gelmesi, Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızın muhtarlarımızla istişarelerde bulunması devletimizin muhtarlarımıza verdiği önemin en güzel nişanesidir. Vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın "19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum. Geçtiğimiz yıllarda hakkın rahmetine kavuşan değerli muhtarlarımıza Rabbimden rahmet dilerim. Onları saygı ile anıyorum ruhları şad olsun" diye konuştu.

Daha sonra söz alan Kaymakam Buğra Karadağ, " Yerinden yönetimin temeli, mahalli idarelerin başı olan muhtarlarımıza sonsuz şükranlarımım sunuyorum. Muhtar vatandaşın sofrasında bağdaşta kurup, ama aynı zamanda Kaymakamı geçiyorum, Valinin hatta Cumhurbaşkanının yanında yüksek özgüveni ile kendisine olan özgüveni ve nezaketiyle onların karşısında dertlerini anlatan, mahallesinin, köyünün sorunlarını dile getirip bu sorunlara çözüm bulabilen en kıymetli yöneticilerden bir tanesidir. Kaymakamın, Valinin, Cumhurbaşkanının taşradaki eli ayağı, gözü kulağıdır. Muhtar her haneyi yakından takip edebilen tek yöneticidir. Sizler diğer yöneticilerin eli ayağı, gözü kulağısınız. İlçemiz tüm köy ve mahalle muhtarları geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemli görevleri başarı ile yürütmeye devam etmektedirler. Tüm muhtarlarımızın " Muhtarlar Günü 'nü kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaymakam Karadağ: Muhtar her haneyi yakından takip edebilen tek yöneticidir
Kaymakam Karadağ: Muhtar her haneyi yakından takip edebilen tek yöneticidir
Kaymakam Karadağ: Muhtar her haneyi yakından takip edebilen tek yöneticidir
Kaymakam Karadağ: Muhtar her haneyi yakından takip edebilen tek yöneticidir

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Karadağ: 'Muhtar her haneyi yakından takip edebilen tek yöneticidir' - Son Dakika


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