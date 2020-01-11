Kaymakam Özkan'a "Yılın İdarecisi" ödülü verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Özkan'a 'Yılın İdarecisi' ödülü verildi - Son Dakika

Kaymakam Özkan'a "Yılın İdarecisi" ödülü verildi

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Türk İdareciler Derneği (TİD) tarafından düzenlenen ödül töreninde güvenlik hizmetleri dalında "Vali Dr. M. Vecdi Gönül Güvenlik Hizmet Ödülü'ne" layık görüldü.

Kaymakam Özkan'a

Bitlis'in Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Türk İdareciler Derneği (TİD) tarafından düzenlenen ödül töreninde güvenlik hizmetleri dalında "Vali Dr. M. Vecdi Gönül Güvenlik Hizmet Ödülü'ne" layık görüldü.


10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen ödül töreninde bu yılki "Güvenlik Hizmet Ödülü'ne" layık görülen Kaymakam Mehmet Ali Özkan'ın ödülü Ankara'da düzenlenen törenle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Eski Bakanı Vali Vecdi Gönül ve Türk İdareciler Derneği Başkanı Vali Saffet Arıkan Bedük tarafından takdim edildi. Düzenlenen törenle ödülünü alan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, program sonrasında yaptığı açıklamada; "Her daim kendilerinden güç aldığımız İçişleri Bakanımıza, Türk İdareciler Derneği tarafından İsmine verilen ödülü ellerinden almak nasip olan kıymetli M. Vecdi Gönül Bakanımıza vede Türk İdareciler Derneğimizin kıymetli başkanı Saffet Arıkan Bedük Valimize Şükran'larımı sunuyorum" dedi.


"Her ne kadar bu ödül şahsıma tevdi edilmiş olsa bile, bu ödül başta şehadete yürüyen şehitlerimizin vede onların ardı sıra yürüyen gazilerimizin eseridir" diyen Kaymakam Özkan, "Bu ödül; himayelerinde görev yaptığımız valimizin, emniyet teşkilatımızın, jandarma teşkilatımızın, korucularımızın vede birlikte görev yaptığımız mesai arkadaşlarımızın emeğidir. Bu ödül; Tatvanlı hemşehrilerimizin bizlere olan güveninin bir sonucudur. Buradan hareketle geçmişten bu güne şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle yad ediyor, başta Bitlis Valimiz Oktay Çağatay olmak üzere tüm güvenlik güçlerimize, mesai arkadaşlarıma vede bizleri kucaklayan hemşerilerimize saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. - BİTLİS

Mehmet Ali Özkan, Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:09 Kaynak: İHA
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