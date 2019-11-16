Son Dakika Haberleri: Kaymakam ve Başkan DPÜ Dumlupınar Meslek Yüksekokulu'nu görüştü
Son Dakika Yaşam Kaymakam ve Başkan DPÜ Dumlupınar Meslek Yüksekokulu'nu görüştü - Son Dakika

Kaymakam ve Başkan DPÜ Dumlupınar Meslek Yüksekokulu'nu görüştü

6 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, (DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın'ı ziyaret etti.

Kaymakam ve Başkan DPÜ Dumlupınar Meslek Yüksekokulu'nu görüştü, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, (DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın'ı ziyaret etti.


Prof. Dr. Mustafa Aydın'ın makamında gerçekleşen görüşmede, Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu ve Başkan Şemsettin Akağaç, Dumlupınar ilçesine açılacak olan Dumlupınar Meslek Yüksekokulu ile alakalı çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Görüşmenin sonunda Prof. Dr. Mustafa Aydın, ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Abbasoğlu ve Başkan Akağaç'a teşekkürlerini sundu. - KÜTAHYA

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:12 Kaynak: İHA
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