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Kaymakam ve Başkan DPÜ Dumlupınar Meslek Yüksekokulu'nu görüştü
6 saat önce
Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, (DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:12 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, (DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın'ı ziyaret etti.
Prof. Dr. Mustafa Aydın'ın makamında gerçekleşen görüşmede, Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu ve Başkan Şemsettin Akağaç, Dumlupınar ilçesine açılacak olan Dumlupınar Meslek Yüksekokulu ile alakalı çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Görüşmenin sonunda Prof. Dr. Mustafa Aydın, ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Abbasoğlu ve Başkan Akağaç'a teşekkürlerini sundu. - KÜTAHYA
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