Kaymakam Vekili Altay köylü vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Vekili Altay köylü vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Kaymakam Vekili Altay köylü vatandaşlarla bir araya geldi

6 saat önce

Kaymakam Vekili Ümit Altay ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinlediZonguldak'ın Devrek İlçesi Kaymakam Vekili Ümit Altay çeşitli birim amirleri ve il genel meclis üyeleri ile birlikte ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelip bilgi...

Kaymakam Vekili Altay köylü vatandaşlarla bir araya geldi, System.String[]

Kaymakam Vekili Ümit Altay ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi


Zonguldak'ın Devrek İlçesi Kaymakam Vekili Ümit Altay çeşitli birim amirleri ve il genel meclis üyeleri ile birlikte ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelip bilgi alışverişinde bulunarak mevcut sorunlara gidermeye devam ediyor.


Göreve geldiğinden bu yana köy ziyaretlerini sürdüren Altay, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat Yıldırım, Yazı İşleri Müdürü Gün Albayrak, İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Uzundal, İlçe Özel İdare Müdürü İlyas Açık, Köy Hizmetleri Şefi Mete Seyhan, İlçe Sosyal Hizmetler Vakfı Müdürü Murat Keklik, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Rıfat Verim ile birlikte ilçeye bağlı Sofular, Türkmenoğlu, Seyisoğlu ve Karakoçlu köylerini ziyaret ederek muhtarların ve köylü vatandaşların istek ve taleplerini dinlerken, köylerde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.


Kaymakam Vekili Altay, köylere düzenlenen ziyaretle ilgili şunları söyledi," Bugünkü ziyaretlerimiz arasında ilçemize bağlı Sofular, Türkmenoğlu, Seyisoğlu ve Karakoçlu köyleri vardı ve buralardaki vatandaşlarımızı dinledik ve köylerde yapılan bazı çalışmaları yerinde inceleme fırsatı yakaladık. Hatta vatandaşlarımız Seyisoğlu Köyünde yaklaşık 3 yıldan bu yana imam olmadığını beyan ettiler inşallah en kısa sürede o sıkıntıyı da gidermenin yollarına bakacağız" diye konuştu.


Köylere düzenlenen ziyaretlerde Sofular Köyünde kabristanları bulunan Şehit Piyade Yüzbaşı Hasan Hatıl ile Şehit Piyade Onbaşı Mehmet Ali Karabudak'ın kabirleri ziyaret edilerek görevliler tarafından Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu - ZONGULDAK

Devrek İlçesi, Zonguldak, Sofular, Altay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:18 Kaynak: İHA
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