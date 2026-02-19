Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Tercan'ın kurtuluş günü dolayısıyla düzenlenen kortejde Kaymakam Neslihan Kısa Duman'ın, koruma polisinin şemsiye tuttuğu anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.

BİR SKANDAL UNUTULMADAN DİĞERİ PATLADI

Daha önce Yenice'de bir kaymakamı cami çıkışında elinde ayakkabılarla bekleyen koruma polisinin görüntüleri gündem olmuştu. Bu kez benzer bir tartışma Erzincan'ın Tercan ilçesinde yaşandı.

ŞİMDİ DE POLİSE ŞEMSİYE TAŞITILDI

Kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen kortejde Kaymakam Neslihan Kısa Duman'ın arkasında yürüyen koruma polisinin şemsiye taşıdığı anlar kameralara yansıdı.

"POLİSİN GÖREVİ ŞEMSİYE TUTMAK DEĞİL"

Söz konusu görüntülerin paylaşılmasının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. Bazı paylaşımlarda, "Devlet makamı imtiyaz değil, sorumluluk yeridir. Korumalar güvenlik içindir, kişisel hizmet için değil" ifadeleri yer aldı. Bazı kullanıcılar ise polisin görev tanımına dikkat çekerek, "Polisin görevi şemsiye tutmak, çanta taşımak değildir. Bu durum mobbinge girer" yorumunu yaptı.