Kaymakamlığın projesine 116 bin 300 euro hibe - Son Dakika

Efeler Kaymakamlığı'nın "Dijital Eşitsizliğin Giderilmesi" projesi Avrupa Birliği tarafından 116 bin 300 euro ile hibelendirilmeye hak kazandı.

Efeler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "2020 Teklif Çağrısı döneminde başvurmuş olduğumuz KA2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği KA204 - Yetişkin Eğitimine yönelik Stratejik Ortaklıklar projemiz Dijital Eşitsizliğin Giderilmesi - Elemination of Digital Inaquality 116.300 Avro bütçe ile T.C. Dışişleri Bakanlığı - Avrupa Birliği Başkanlığı - Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilmeye layık bulunmuştur. Projemiz Efeler Kaymakamlığımız koordinatörlüğünde; Aydın'dan Efeler Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü, Slovenya'dan Institut za raziskovanje in usposabljanje v vzgoji in izobrazevanju - IVIZ, Yunanistan'dan MPIRMPAKOS D. & SIA O.E.,Polonya'dan Fundacja Pro Scientia Publica, İspanya'dan AC Amics de la Biblioteca de la Fonteta ve Aydın'dan AYEKSA Derneği ortakları ile gerçekleştirilecektir. Projemiz 24 ay sürecek ve sonunda yetişkinlerin dijital çağa ayak uydurabilecekleri ürünleri ortaya çıkaracaktır" denildi. - AYDIN