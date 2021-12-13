KAYSERİ KİTAP FUARINA 10 GÜNDE 815 BİN ZİYARETÇİ - Son Dakika

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Kitap Fuarını 10 günde 815 bin 110 kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilen ve merhum yazar, şair ve düşünür Sezai Karakoç anısına düzenlenen 4'üncü Kayseri Kitap Fuarı sona erdi. 3-12 Aralık günlerinde gerçekleştirilen kitap fuarını Kayseri ve çevre illerden 10 günde 815 bin 110 kişi ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, furı ziyaret eden kitapseverlere teşekkür ederek, 'Tarih kokan kadim kentimiz Kayseri'de 10 gün boyunca kitap kokusunu doya doya içimize çektik. Kitap Fuarı'mıza muhteşem bir katılım vardı. Milyonların üzerinde kitaplarımız ve 300'ün üzerinde yazarlarımızla kitapseverlerimizi buluşturduk. Fuar boyunca bizleri yalnız bırakmayan sadece Kayseri'den değil, çevre illerden gelen tüm kitapsever dostlarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyorum' diye konuştu.