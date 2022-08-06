Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek'ten Bünyan'a 'yeni yatırım' müjdeleri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte tarihi yapıları ve gilaburusu ile ünlü Bünyan ilçesini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Anadolu Selçuklu dönemi mimarisinin en abidevi örneklerinden biri olan Sultan Hanı'nı turizme kazandıracakları müjdesini verdi. Büyükkılıç, ilçedeki bir binayı da restore edip Kadın Kooperatiflerinin kullanımına hazır hale getireceklerini söyledi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

BÜNYAN'DA ESNAF ZİYARETİ

İlk olarak Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile birlikte esnafları ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, onların varsa istek ve taleplerini dinledi. Esnaflara işlerinde helalinden bol kazanç dileyen Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla da sohbet ederken, ilçe sakinleri de Başkan Büyükkılıç'a ilçeye kazandırdığı hizmetler ile ilgi ve alakasından dolayı teşekkürlerini ilettiler.

MESİRE ALANINDA VATANDAŞIN SOFRASINA KONUK OLDULAR

Başkan Büyükkılıç daha sonra ilçeye teşrif eden Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Bünyan'da muhteşem doğası ile insana huzur veren Pınarbaşı Mesire Alanı'nı gezerek, burada aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmek için gelen vatandaşların sofralarına konuk oldu. Bir teyzenin ikram ettiği Kayseri Yağlaması'nı yiyen Çiçek ile Büyükkılıç, çocuklara da Kayserispor forması ve oyuncak hediye ederken, bölgede devriye görevini yerine getiren Jandarma Güven Timi personellerine kolaylıklar dilediler.

Daha sonra Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen'i ziyaret ederek, Kaymakam Gülen'in verdiği brifingi dinlerken, ayrıca Bünyan Belediyesi'ni ziyaret eden Büyükkılıç ile Çiçek, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'dan belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

BÜYÜKKILIÇ'TAN "KADIN KOOPERATİFİ" MÜJDESİ

Bünyan'da kadınlar için güzel bir projeyi daha hayata geçireceklerini ifade eden Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile yapılan incelemeler sonrasında daha öncesinde okul ve izcilik kamp merkezi olan binayı Büyükşehir Belediyesi olarak restore edip Kadın Kooperatiflerinin kullanımına hazır hale getirecekleri müjdesini verdi.

ESNAFLARA VE HASTANEYE ZİYARETLER

Elektrik şirketine uğrayarak çalışmaları inceleyen Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, daha sonra Bünyan Devlet Hastanesi'ne geçerek, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar dilerken, vatandaşlarla sohbet edip, hastalara acil şifalar diledi.

Ardından Büyükkılıç ile Çiçek, Bünyan Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Bünyan Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaret ederek esnaf odalarının taleplerini dinlerken, Vali Çiçek, "Allah şoförlerimizi ve yolcularımızı trafik kazalarından korusun" dedi.

BÜYÜKKILIÇ İLE VALİ ÇİÇEK'İN SON DURAĞI SULTAN HANI OLDU, BÜYÜKKILIÇ BİR MÜJDE DAHA VERDİ

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın Bünyan ziyaret ve gezisinin en önemli ve son durakları ise Selçuklu dönemine ait muhteşem eserlerden biri olan Sultan Hanı oldu.

Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek, Anadolu Selçuklu dönemi mimarisinin en abidevi örneklerinden biri olan ve Sultan I. Alaeddin Keykubad tarafından ipek yolu üzerinde 1232-1236 yıllarında inşa ettirilen Sultan Hanı'nı gezdiler.

Burada incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, tarihi değerin bilinirliğini sağlamak, vatandaşlar için uğrak noktalarından biri haline getirmek ve farklı işlevler kazandırmak adına KAYTUR vasıtasıyla Sultan Hanı'nda tarihi dokuya uygun bir şekilde halka hizmet verileceği müjdesini verdi.

Kadınlar tarafından hazırlanan ve üzerinde gilaburu olan, 'Bünyan Sultanhanı' yazılı pastayı Başkan Büyükkılıç ile kesen Çiçek, "Bu pasta, Büyükşehir Belediye Başkanının buraya işletmesinin kararı verildiği ve başlatılacağı ile ilgilidir. Hayırlı olsun" dedi.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Çiçek, "Bizler Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak seferber halde birlikte omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz. Biz Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte bu şehrin turizm, kültürel değerlerini ayağa kaldırmak için söz verdik" dedi.

VALİ ÇİÇEK: "BAŞKANIMIZ BURADA MÜJDEYİ VERDİ, ŞİMDİDEN ÇOK HEYECANLANDIM"

Çiçek, Bünyan gezisinde çok etkilendiklerini ve duygulandıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Sağ olsun Bünyan Belediye Başkanımız ve Bünyan Kaymakamımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ile bizi çok etkileneceğimizi, gerçekten Türk tarihine büyük hizmet olacağını, faaliyete geçirilmesini, işletmeye açılmasını, tüm Kayserililerin tanımasını istedikleri bir yeri göstermek için davet ettiler. Davet ve talepleri üzerine Bünyan'a geldik. Gerçekten hem Büyükşehir Belediye Başkanım hem ben çok etkilendik, çok duygulandık. Büyükşehir Belediye Başkanımız burada bir müjde daha açıkladı, çok mutlu oldum. Başkanımız 'Artık KAYTUR, Bünyan'da ve Sultanhanı'nda' dedi. Bu demektir ki çok kısa süre sonra Kayserililerin hizmetinde gerçekten muhteşem 1200 yılında yapılmış bir han, halkımızın hizmetinde olacak, halkımızın ziyaretine açılacak. İşletmeler olacak, hediyelik eşyalar, tarihi bilgilendirmeler olacak. Şimdiden çok heyecanlandığımızı belirtmek istiyorum."

VALİ ÇİÇEK'TEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ'A TEŞEKKÜR

Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini ileten Vali Çiçek, "Huzurlarınızda Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Birçok çalışması, hizmeti olmuştur ama bu benim için çok özel. Çünkü Türk tarihine, ecdada saygı göstermek bu milletin birinci görevi ve burada büyük bir tarih yatıyor, muhteşem bir eser burada yer alıyor" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç da yaptığı konuşmada, "Sayın Valimize uyumlu çalışmalarından dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Birliğin, beraberliğin bereketini hep beraber yaşıyoruz. Kayseri'mizde Sultan Hanı gibi değerimizi, Kayserili hemşehrilerimizin ve buraya gelecek dostlarımızın hizmetine sunmak, KAYTUR marifetiyle en güzel hizmetleri vermek suretiyle, tarihe saygı anlayışı içerisinde burayı sahiplenmeyi sağlamak bizim için olmazsa olmazdır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, Selçuklu mirası Sultan Hanı'ndan Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Yukatel Kayserispor'a, miniklerle birlikte 'Sarı kırmızı, en büyük Kayserispor' sloganı ile destek gönderdi.

Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek'e Bünyan gezi ve ziyaretlerinde Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy da eşlik etti. - KAYSERİ