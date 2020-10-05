Kayseri'de 12 dağcı, Azerbaycan'a destek için Erciyes Dağı'na tırmandı

Kayseri Yeşil Doğa Grubu'ndaki 12 dağcı, Azerbaycan'a destek için Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Kayseri Yeşil Doğa Grubu'ndaki 12 dağcı, Ermenistan'ın işgali altındaki Karabağ topraklarını kurtarmak için harekat gerçekleştiren Azerbaycan ordusuna ve halkına manevi destek için 3 bin 916 metre rakımlı Erciyes Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Rehber Sedat İnce'nin liderliğinde yapılan tırmanışta 12 dağcı, başarılı bir şekilde Erciyes Dağı'na tırmandı. Dağcılar Erciyes'in zirvesinde 'Tek millet iki devlet' yazan Azerbaycan ve Türkiye bayrağı açtı. Erciyes'teki zirve defterine de 'Yaşasın Azerbaycan-Türkiye kardeşliği' yazdı. Dağcılar ardından başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirdi.