Emekli başçavuş vahşeti! Eşini evde bulamadı, görevlinin karısını öldürdü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Köşk Mahallesi Yuva Sokak'ta yer alan bir apartmanda kan donduran bir olay yaşandı. Emekli başçavuş İ.Ş. (51) boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş'nin evine girmeye çalıştı ancak kapıyı açan olmayınca binanın dışına çıktı.

APARTMAN GÖREVLİSİNİN EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Bina girişinde apartman görevlisinin eşi M.G. (36) ile karşılaşan İ.Ş, kadını çok sayıda bıçak darbesi ile yaraladı. İ.Ş. olayın ardından kaçarken, durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.G. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI EMEKLİ BAŞÇAVUŞ GÖZALTINDA

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan İ.Ş. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.