Emekli başçavuş vahşeti! Eşini evde bulamadı, görevlinin karısını öldürdü
Emekli başçavuş vahşeti! Eşini evde bulamadı, görevlinin karısını öldürdü

Emekli başçavuş vahşeti! Eşini evde bulamadı, görevlinin karısını öldürdü
09.12.2025 12:04
Emekli başçavuş vahşeti! Eşini evde bulamadı, görevlinin karısını öldürdü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde emekli başçavuş İ.Ş. boşanma aşamasındaki eşinin evine girmeye çalıştı ancak kapıyı açan olmayınca binanın dışına çıktı. Bina girişinde apartman görevlisinin eşini gören İ.Ş. kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü. Emekli başçavuş yakalanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Köşk Mahallesi Yuva Sokak'ta yer alan bir apartmanda kan donduran bir olay yaşandı. Emekli başçavuş İ.Ş. (51) boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş'nin evine girmeye çalıştı ancak kapıyı açan olmayınca binanın dışına çıktı.

Emekli başçavuş vahşeti! Karısını evde bulamadı, görevlisinin karısını öldürdü

APARTMAN GÖREVLİSİNİN EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Bina girişinde apartman görevlisinin eşi M.G. (36) ile karşılaşan İ.Ş, kadını çok sayıda bıçak darbesi ile yaraladı. İ.Ş. olayın ardından kaçarken, durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.G. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emekli başçavuş vahşeti! Karısını evde bulamadı, görevlisinin karısını öldürdü

KATİL ZANLISI EMEKLİ BAŞÇAVUŞ GÖZALTINDA

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan İ.Ş. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Emekli başçavuş vahşeti! Eşini evde bulamadı, görevlinin karısını öldürdü - Son Dakika

  Üzeyir Kandemir:
    Allah belasını versin böyle insanların yazık ne günahı var kadıncazın
  Apple User:
    kendi karısını bulamamış lakin diğer kadını niye öldürmüş?
  ahmet3353:
    iğdam şart oldu böyle dengesizler için.
SON DAKİKA: Emekli başçavuş vahşeti! Eşini evde bulamadı, görevlinin karısını öldürdü - Son Dakika
